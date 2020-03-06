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В канун женского праздника 8 марта, двух женщин в Ленинском районе г. Бреста наградили орденами Матери

06.03.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Орден Матери – достойная награда, предназначенная для награждения женщин за заслуги в рождении и воспитании 5 и более детей. Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны было учреждено звание «Мать-героиня», когда население страны значительно снизилось. Введение звания «Мать-героиня» и одноименного ордена особо подчеркивало то, как остро нуждалась страна в новом поколении.

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В Ленинском районе г. Бреста проживают 1356 многодетных семей. Орденом Матери награждены 119 женщин. Сегодня одни из них Светлана Юрчик и Елена Качаловская были удостоены высокой награды. Эти красивые, молодые женщины выбрали свой жизненный путь, став многодетными мамами. Именно материнство делает их счастливыми.

В канун женского праздника 8 марта, двух женщин в Ленинском районе г. Бреста наградили орденами Матери

Глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский отметил их заслуги перед обществом, поблагодарил за материнский труд, поздравил женщин с наградой и пожелал им каждодневной радости в своих детях.

В канун женского праздника 8 марта, двух женщин в Ленинском районе г. Бреста наградили орденами Матери

Милые женщины! Примите самые теплые поздравления с женским днем! Желаем вам добра, любви и ярких открытий!

В канун женского праздника 8 марта, двух женщин в Ленинском районе г. Бреста наградили орденами Матери

В канун женского праздника 8 марта, двух женщин в Ленинском районе г. Бреста наградили орденами Матери

В канун женского праздника 8 марта, двух женщин в Ленинском районе г. Бреста наградили орденами Матери

 
Теги: Брест
 
 
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  Орден Матери – достойная награда, предназначенная для награждения женщин за заслуги в рождении и воспитании 5 и более детей. Примечательно, что в годы Великой...
 
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