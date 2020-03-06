Источник материала: Виртуальный Брест

Орден Матери – достойная награда, предназначенная для награждения женщин за заслуги в рождении и воспитании 5 и более детей. Примечательно, что в годы Великой Отечественной войны было учреждено звание «Мать-героиня», когда население страны значительно снизилось. Введение звания «Мать-героиня» и одноименного ордена особо подчеркивало то, как остро нуждалась страна в новом поколении.

Бреста наградили орденами Матери" alt="В канун женского праздника 8 марта, двух женщин в Ленинском районе г. Бреста наградили орденами Матери" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1583503088370974.jpg">



В Ленинском районе г. Бреста проживают 1356 многодетных семей. Орденом Матери награждены 119 женщин. Сегодня одни из них Светлана Юрчик и Елена Качаловская были удостоены высокой награды. Эти красивые, молодые женщины выбрали свой жизненный путь, став многодетными мамами. Именно материнство делает их счастливыми.





Глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский отметил их заслуги перед обществом, поблагодарил за материнский труд, поздравил женщин с наградой и пожелал им каждодневной радости в своих детях.





Милые женщины! Примите самые теплые поздравления с женским днем! Желаем вам добра, любви и ярких открытий!











