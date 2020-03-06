Ивье посетил посол Польши в Беларуси Артур Михальский

Источник материала: Ивьевский край

6 марта 2020 года с почетным визитом в Ивье прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михальский.

Основная цель посещения города и Ивьевского района – обсуждение актуальных вопросов дальнейшего белорусско-польского сотрудничества.

Безусловно, акцент сделан на информацию для деловых людей, но и культурная программа прилагалась.

Встреча торжественно началась с приветствия Артура Михальского руководством Ивьевского районного исполнительного комитета.

Спектр информации, представленной председателем райисполкома Александром Ивановичем Булаком, затрагивал самые разные стороны жизни: от географического положения и последних сведений по переписи населения до историко-культурного наследия.

Стороны согласились с тем, что на сегодняшний день имеется много совместных проектов, поэтому в самый раз расширить сотрудничество вплоть до экономических вопросов, что требует изучения инвестиционной картины нашего перспективного района.

В деловой беседе принимал участие муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович.

Все вместе посетили учреждение культуры «Ивьевский музей национальных культур» - место, где можно услышать голоса нескольких поколений. А если в тебе течет кровь этой земли?! А если в твоих сосудах вода этих ручьев и родничков?! Абу-Бекир Шабанович -наш земляк. Ивье его маленькая родина. Наряду с экскурсоводами он прокомментировал несколько старинных фотографий, стершихся от времени, порядком изношенных, но с помощью молитвенных слов помогающих вспомнить далекое прошлое. «А вот мой прадед…»,- и слезинка в глазах, и гордость…

Надеемся, что поездка по району принесла Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша в Республике Беларусь много приятных впечатлений: чистый весенний воздух, отсутствие суеты, красота неяркого колорита.

Вопросы историко-культурного наследия, его сохранения и приумножения также обсуждались по ходу посещения костела святого Казимира в Липнишках, костела святого Владислава и усыпальницы рода Умястовских в Субботниках, усадьбы Умястовских в Жемыславле, костела святых апостолов Петра и Павла в г.Ивье.

Члены делегации очень внимательно слушали настоятелей храмов, экскурсоводов, председателей сельских советов, потому что, обладая знаниями, не только ощущаешь дыхание истории в пространстве, но будто извлекаешь эту историю из времени.

Директора Липнишковского детского сада – средней школы, Субботникской средней школы рассказали о своих учебных заведениях, их пример показал, что многое может сделать для образования тот, кто знает, что нужно его ученикам.

Александр Иванович Булак на протяжении встречи неоднократно подчеркивал, что гордится районом. Недавно он отмечен Премией Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение". В Ивье развивается транспортная логистика, в Ивье приезжают жить, здесь наше будущее.

Александр Иванович Булак пошутил и по поводу того, что он, наверное, единственный председатель райисполкома, который бывает на службах в католическом, православном, мусульманском храмах, ведь город Ивье – символ белорусской религиозной толерантности.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михальский также посетил не только костелы, но и мечеть. Его благословили в католическом костеле святого Казимира, его пригласили на намаз в мечеть.

Эта встреча, безусловно, стала ресурсной для обеих сторон и предполагает дальнейшее, уже более глубокое, сотрудничество.









































И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.