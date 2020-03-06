В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Главного фигуранта дела о нападении на пенсионеров Минский областной суд приговорил к исключительной мере наказания.

Четверо обвиняемых получили сегодня приговоры по делу о нападении на пенсионеров и убийстве.

Как установило следствие, в январе прошлого года главный фигурант дела Виктор Скрундик вместе с сообщниками ограбили и убили двух пожилых людей. В обоих случаях убийство было замаскировано под пожар. Оба пенсионера погибли от отравления угарным газом. Жертве еще одного нападения – 84-летней пенсионерке – удалось спастись.

Виктора Скрундика приговорили к исключительной мере наказания. Его сообщник Виталий Мятеж приговорен к 22 годам колонии. Еще один участник нападений Валентин Бушнин — к 18 годам заключения. Четвертому обвиняемому Сергею Захарчене назначен год исправработ, сообщает СБ .

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.