Под Смолевичами Opel врезался в Mazda, госпитализированы пять человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на первом километре трассы Смолевичи – Жодино, пострадали пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





23-летний водитель Opel не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и врезался в Mazda. В результате аварии оба водителя, а также три пассажира Opel госпитализированы. Проводится проверка.



