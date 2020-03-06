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Под Смолевичами Opel врезался в Mazda, госпитализированы пять человек

06.03.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на первом километре трассы Смолевичи – Жодино, пострадали пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Смолевичами Opel врезался в Mazda, госпитализированы пять человек

23-летний водитель Opel не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и врезался в Mazda. В результате аварии оба водителя, а также три пассажира Opel госпитализированы. Проводится проверка.

Под Смолевичами Opel врезался в Mazda, госпитализированы пять человек

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Новости Беларуси. Авария на первом километре трассы Смолевичи – Жодино, пострадали пять человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 23-летний водитель Opel не...
 
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