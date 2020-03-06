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В Солигорске с большим размахом отметят «СОБОРНУЮ МАСЛЕНИЦУ». АНОНС.

06.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 февраля 2020 11:48 1386

В Солигорске с большим размахом отметят "СОБОРНУЮ МАСЛЕНИЦУ". АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

В Солигорске 29 февраля текущего года с 10 часов утра на территории прихода кафедрального собора Рождества Христова пройдет «Соборная масленица».

В Солигорске с большим размахом отметят «СОБОРНУЮ МАСЛЕНИЦУ». АНОНС.

Гостей ожидают спортивные конкурсы, соревнования по оформлению блинов, а также «Краса — длинная коса», «Музыкальный калейдоскоп» благотворительная ярмарка поделок и другие развлечения.

К участию в празднике приглашаются все желающие. После прохождения любого вида программы участник получает жетон на посещение зоны с блинным угощением.

Кроме этого, первого марта на Центральной площади города начнутся масленичные гуляния.

В Солигорске с большим размахом отметят «СОБОРНУЮ МАСЛЕНИЦУ». АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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28 февраля 2020 11:48 1386 В Солигорске с большим размахом отметят "СОБОРНУЮ...
 
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