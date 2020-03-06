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В Солигорске с большим размахом отметят «СОБОРНУЮ МАСЛЕНИЦУ». АНОНС.
06.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 февраля 2020 11:48 1386
В Солигорске с большим размахом отметят "СОБОРНУЮ МАСЛЕНИЦУ". АНОНС.
В Солигорске 29 февраля текущего года с 10 часов утра на территории прихода кафедрального собора Рождества Христова пройдет «Соборная масленица».
Гостей ожидают спортивные конкурсы, соревнования по оформлению блинов, а также «Краса — длинная коса», «Музыкальный калейдоскоп» благотворительная ярмарка поделок и другие развлечения.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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28 февраля 2020 11:48 1386 В Солигорске с большим размахом отметят "СОБОРНУЮ...
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