В Солигорске с большим размахом отметят «СОБОРНУЮ МАСЛЕНИЦУ». АНОНС.

Гостей ожидают спортивные конкурсы, соревнования по оформлению блинов, а также «Краса — длинная коса», «Музыкальный калейдоскоп» благотворительная ярмарка поделок и другие развлечения.



К участию в празднике приглашаются все желающие. После прохождения любого вида программы участник получает жетон на посещение зоны с блинным угощением.



Кроме этого, первого марта на Центральной площади города начнутся масленичные гуляния.

