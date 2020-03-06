"Даже бензопила плохо заводится": качество топлива упало или "вам показалось"?

Источник материала: Виртуальный Брест

Заправил автомобиль как обычно, а проехал на нём значительно меньше. Последние две недели в интернете можно найти множество подобных жалоб от белорусских водителей.





Некоторые водители жалуются, что топлива стало хватать на значительно меньшие дистанции / euroradio.fm

"Обычно выходило на 10 литрах проехать 100 километров, а в какой-то момент заправляюся — и проехал 61 километр до той отметки, когда нужно заправляться снова, — рассказывает Еврорадио житель Шклова Дмитрий Антончик. — Знакомые говорят то же самое: где-то в среднем выходит на 30% расход больше".

Сам Дмитрий пользуется 95-м бензином. Заправляется на единственной заправке в Шклове — АЗС №16 "Белоруснефть": "Этот же 95-й бензин залили в бензопилу, так даже она начала плохо заводиться. Какая-то проблема точно есть — и это не с автомобилем, а точно с топливом".

Друзья мужчины из других городов Могилёвщины тоже говорят о резком увеличении расхода топлива. На проблему жалуются и владельцы автомобилей с дизельным двигателем.

Все эти разговоры на фоне сокращения поставок нефти из России и недозагрузки белорусских НПЗ выглядят подозрительно. Что происходит — в Беларуси начали продавать некачественное топливо?

Из разряда "мне показалось"

Анонимный админ специализированного телеграм-канала zapraukaby говорит, что тема качества белорусского топлива обсуждается в соцсетях и на форумах постоянно. Однако дальше разговоров дело обычно не идёт.

"Обвинение сетей АЗС или какой-то отдельной станции в продаже некачественного топлива — это очень серьёзно. Мы рекомендуем водителям, у которых есть сомнения, не только выражать свой гнев в интернете, а обязательно сохранить чек и обратиться в органы стандартизации. Например, с заявлением о проверке топлива.

В нашей стране действует специальный технический регламент — он определяет показатели, которым должно соответствовать моторное топливо. Если после испытаний будет обнаружено расхождение в показателях, следующим этапом должен быть иск к сети АЗС в порядке гражданского судопроизводства по поводу продажи некачественного товара.

Но по нашему мнению, все эти обсуждения — субъективный подход отдельных водителей из разряда "мне показалось". Расход топлива зависит от многих факторов и в первую очередь от стиля езды".

По информации телеграм-канала, подобных обращений водителей и судебных процессов в Беларуси пока не было.

Погода, масло, дороги

О различных факторах, влияющих на расход, Еврорадио напоминает и пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Я сам, как автомобилист, могу сказать, что это может быть проблема с лямбда-зондом или манерой езды. Даже просто погодные условия влияют! Ещё, например, масло стало несвежим и после 5-6 тысяч километров возросла нагрузка на двигатель... Также зависит от дорог: где больше в гору, а где больше на спуск", — говорит Александр Тищенко.

Однако как-то подозрительно, что все эти жалобы на возросший расход топлива резко начали появляться в одно время. Озвучиваем это господину Тищенко.

"Скорее всего, ситуация стимулируется не самими автомобилистами, а какими-то заинтересованными в этой информационной волне лицами, — отвечает пресс-секретарь "Белнефтехима". — Грязной нефти уже давным-давно нет. Её давно уже переработали и бензин из неё уже отъездили. Надо понимать, что переработка грязной нефти действительно была более сложной. Однако бензин на выходе был по всем стандартам. А многоуровневая проверка качества от производителя до реализатора не даёт возможности что-то подмешать".

13 проб с восьми заправок

В "Белнефтехиме" Еврорадио советуют ознакомиться с экспериментом , который по мотивам "сплетен о некачественном топливе" сотрудники концерна провели вместе с журналистами газеты "Рэспубліка". Белорусские "разрушители мифов" взяли пробы топлива на восьми государственных и частных заправках и провели экспертизу.





sb.by

Спойлер: "13 проб топлива соответствуют всем нормам".

Правда, из текста неясно, сколько всего проб экспериментаторы взяли. Об этом сказано так: "Образцы дизеля и бензина (АИ-92 и АИ-95) отобрали 2 марта на восьми заправках семи сетей".

"Рэспубліка" нигде не пишет, что качественными оказались все 13 проб. Чтобы уточнить этот момент, мы обратились к автору текста Полине Конога.

Журналистка рассказала, что всего для эксперимента взяли 13 проб. Напомним, в нём участвовало восемь заправок. Получается, что на некоторых АЗС было проверено не всё топливо, заявленное в эксперименте. Как экспериментаторы определяли, с какой заправки брать только ДТ-3-К5, с какой только АИ-95, а с какой — все три вида топлива?

— Изначально у нас [редакции газеты "Рэспубліка". — Еврорадио] тоже было свое видение, как делать. Но его корректировал концерн ["Белнефтехим"], — говорит Полина Конога.

— То есть вам концерн запретил брать на каждой заправке по три пробы?

— У нас вообще не было идеи с каждой заправки взять по три пробы. Это было исключительно выборочно, то есть сколько взяли — столько и взяли.

— Но для чистоты эксперимента нужно было бы охватить больший объём проб...

— Ну, возможно и так...

Интересно и то, что анализом топлива занималась испытательная лаборатория "Белоруснефть-Минскавтозаправка". Напомним, что Дмитрий из Шклова жаловался на бензин именно с заправки "Белоруснефти".

Ещё один спойлер: "Белоруснефть" — государственное предприятие, а газета "Рэспубліка" — государственное издание.