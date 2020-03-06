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Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске.
06.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 февраля 2020 11:39 4281
Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске.
В марте в Солигорске планируют открыть магазин новой белорусской сети дискаунтеров «Грошык».
Развитием сети занимается компания «Клондайк Ритейл», которая является дочерней структурой «Евроторга» — крупнейшего продуктового ритейлера в стране с 19%-й долей рынка розничной торговли продуктами питания. Компания управляет сетями «Евроопт» и «Хит!Экспресс». Каждый день покупателями сети становятся более 1 млн человек.
Источник: сайт
©Информационный отдел
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28 февраля 2020 11:39 4281 Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске. ...
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