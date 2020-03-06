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Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске.

06.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 февраля 2020 11:39 4281

Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

В марте в Солигорске планируют открыть магазин новой белорусской сети дискаунтеров «Грошык».

Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске.

Развитием сети занимается компания «Клондайк Ритейл», которая является дочерней структурой «Евроторга» — крупнейшего продуктового ритейлера в стране с 19%-й долей рынка розничной торговли продуктами питания. Компания управляет сетями «Евроопт» и «Хит!Экспресс». Каждый день покупателями сети становятся более 1 млн человек.

Известно, что в Солигорске «Грошык» появится на месте пока еще действующего магазина «Хит!» по адресу ул. Чижевичский с/с, 55. Цены будут значительно ниже за счет сокращения издержек. Ожидается, что магазин примет первых покупателей уже в марте.

Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске.

Источник: сайт agronews.com.

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"Солигорск - Новости"

 
 
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28 февраля 2020 11:39 4281 Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске. ...
 
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