Магазин сети «Грошык» откроется в Солигорске.

Развитием сети занимается компания «Клондайк Ритейл», которая является дочерней структурой «Евроторга» — крупнейшего продуктового ритейлера в стране с 19%-й долей рынка розничной торговли продуктами питания. Компания управляет сетями «Евроопт» и «Хит!Экспресс». Каждый день покупателями сети становятся более 1 млн человек.



Известно, что в Солигорске «Грошык» появится на месте пока еще действующего магазина «Хит!» по адресу ул. Чижевичский с/с, 55. Цены будут значительно ниже за счет сокращения издержек. Ожидается, что магазин примет первых покупателей уже в марте.

