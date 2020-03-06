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В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

06.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодных районных  соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий работников за достижения лучших  результатов в социально-экономическом развитии Кричевского района за 2019 год. Фотоотчет.

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие

 
 
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В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодных районных  соревнований среди организаций, предприятий...
 
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