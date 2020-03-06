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В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие
06.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодных районных соревнований среди организаций, предприятий и отдельных категорий работников за достижения лучших результатов в социально-экономическом развитии Кричевского района за 2019 год. Фотоотчет.
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В районном Центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодных районных соревнований среди организаций, предприятий...
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