Изменения при прохождении техосмтра для юридических лиц!

Источник материала: Кричевская жизнь

В целях соблюдения действующего законодательства с 01.03.2020 года производится выдача первичных учетных документов по оказанию услуги «идентификация транспортного средства, регистрацию и оформление разрешения на его допуск к участию в дорожном движении».

В связи с вышеизложенным информируем о порядке работы по выдаче и оформлению первичных учетных документов:

Оформление договоров производит организация самостоятельно через сервис сайта gto.by в разделе услуги тарифы и оплата – разрешение на допуск. Договор оформляется один раз и действует в течении календарного года.

Акты выполненных работ могут оформляться двумя способами:

— через сервис сайта gto.by в разделе услуги тарифы и оплата – разрешение на допуск.

— через программный комплекс «АРМ Инженера».

Номера актов выполненных работ присваиваются в соответствии с номерами выданных бланков разрешений. При обращении организации с распечатанным бланком акта, номер акта вписывается вручную. При печати с помощью программного комплекса «АРМ Инженера» номер акта будет проставляться автоматически.

Также информируем, что на предприятии УП «Белтехосмотр» согласно п.13 и п.11 приложения 1 инструкции о банковском переводе, утвержденной Постановлением правления НБ РБ №66 от 29.03.2001 года введены коды идентификации платежей оказываемых услуг, обязательных для внесения в графу «Назначение платежа» платежного документа при осуществлении оплаты за получаемые услуги.

Так при оплате за услугу «идентификация транспортного средства, регистрацию и оформление разрешения на его допуск к участию в дорожном движении» указывать код платежа «Р/005» , а также серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

О. Овчинников,

инженер филиала

УП «Белтехосмотр

в Могилевской области.