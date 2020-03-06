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Цены на нефть обрушились до 48 долларов за баррель
06.03.2020 14:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: betafinance.ru
Последний раз такая цена была зафиксирована в июле 2017 года.
6 марта мировые цены на нефть упали на 5%. В результате цена на нефть марки Brent стала ниже 48 за баррель, пишет
Котировки снизились из-за опасений, что спрос на нефть обрушится в связи с глобальной вспышкой коронавируса.
Кроме того, на цену влияет неопределенность относительно решения ОПЕК+. Пока решение о дополнительном снижении добычи не принято. Аналитики предполагают, что Россия не готова на сокращение нефтедобычи.
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Последний раз такая цена была зафиксирована в июле 2017 года.
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