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Цены на нефть обрушились до 48 долларов за баррель

06.03.2020 14:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: betafinance.ru

Последний раз такая цена была зафиксирована в июле 2017 года.

6 марта мировые цены на нефть упали на 5%. В результате цена на нефть марки Brent стала ниже 48 за баррель, пишет «Коммерсантъ».

Котировки снизились из-за опасений, что спрос на нефть обрушится в связи с глобальной вспышкой коронавируса.

Кроме того, на цену влияет неопределенность относительно решения ОПЕК+. Пока решение о дополнительном снижении добычи не принято. Аналитики предполагают, что Россия не готова на сокращение нефтедобычи.

 
 
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Последний раз такая цена была зафиксирована в июле 2017 года.
 
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