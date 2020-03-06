Цены на нефть обрушились до 48 долларов за баррель

Источник материала: Ежедневник

фото: betafinance.ru

Последний раз такая цена была зафиксирована в июле 2017 года.

6 марта мировые цены на нефть упали на 5%. В результате цена на нефть марки Brent стала ниже 48 за баррель, пишет «Коммерсантъ» .

Котировки снизились из-за опасений, что спрос на нефть обрушится в связи с глобальной вспышкой коронавируса.

Кроме того, на цену влияет неопределенность относительно решения ОПЕК+. Пока решение о дополнительном снижении добычи не принято. Аналитики предполагают, что Россия не готова на сокращение нефтедобычи.