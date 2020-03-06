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Беларусь снова среди аутсайдеров "Евровидения"
Источник материала: Партизан
В новом прогнозе букмекеров на "Евровидение" Беларусь оказалась среди аутсайдеров.
Среди 41 участника международного конкурса песни наша страна занимает 39-е место. Лидируют Исландия, Литва и Болгария.
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Беларусь на "Евровидении" представит группа VAL с белорусскоязычной песней.
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В новом прогнозе букмекеров на "Евровидение" Беларусь оказалась среди аутсайдеров.
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