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Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

06.03.2020 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приятным моментом для заслуженных белорусов 6 марта стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

Прежде чем оказаться в зале торжественных церемоний, гости прогулялись среди мрамора и хрусталя. Им подробно рассказали о художественном оформлении интерьеров, назначении залов и знаковых исторических событиях. А их здесь было немало, несмотря на сравнительно юный возраст дворца.

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

Кстати, внутреннее убранство нынешней резиденции главы государства практически полностью сделано из отечественных материалов и руками белорусов, что наделяет это место особым символизмом.

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

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Новости Беларуси. Приятным моментом для заслуженных белорусов 6 марта стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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