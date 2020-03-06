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Видеофакт: Форвард сборной Беларуси Джефф Платт подрался с защитником «Сибири»
Источник материала: Партизан
Оба хоккеиста получили по четыре минуты штрафа.
Форвард "Автомобилиста" и сборной Беларуси Джефф Платт подрался в третьем матче с "Сибирью" в рамках первого раунда Кубка Гагарина, сообщает
Нападающий устроил кулачный поединок с защитником новосибирской команды Андреем Ермаковым. Оба игрока получили по четыре минуты штрафа.
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Оба хоккеиста получили по четыре минуты штрафа.
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