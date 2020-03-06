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Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти провалилась

06.03.2020 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

РФ так и не согласилась на предложение ОПЕК дополнительно сократить производство нефти.

Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о согласованных действиях по сокращению добычи и стабилизации нефтяных цен. Об этом сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники, пишет РБК. Цена Brent обвалилась 9%, до $45,5 за баррель — это минимум с июня 2017 года.

По итогам заседания ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению добычи нефти, заявил российский министр энергетики Александр Новак. Наращивание добычи теперь зависит от планов компаний, добавил Новак.

Коммюнике, распространенное по итогам заседания ОПЕК+, не содержит упоминаний о сокращении добычи, сообщает агентство Bloomberg. В документе отмечается, что министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, но точных дат пока нет.

ЦБ снизил курс рубля на 7 марта с 66,2 руб. до 67,5 руб. за доллар и с 73,6 руб. до 75,8 руб. за евро.

Министры безуспешно пытались договориться о совместных действиях на фоне эпидемии коронавируса, которая ударила по мировой экономике. Эксперты уже снизили прогноз роста спроса на нефть в 2020 году вдвое — с 1,1 млн барр. до 0,5 млн барр. в сутки, сообщала ОПЕК. Некоторые аналитики считают, что в этом году спрос вообще не увеличится, оставшись на прошлогоднем уровне.

Но в предыдущие два дня переговоров в Вене два главных участника сделки — Россия и Саудовская Аравия — заняли противоположные позиции относительно условий сделки, преодолеть их не удалось, пишут Reuters и Bloomberg. Хотя Россия заявила о готовности провести встречу ОПЕК+ в июне, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Россия предлагала продлить сделку на прежних условиях (сокращение на 1,7 млн барр. в сутки) на второй квартал 2020 года, писали Bloomberg и Reuters.

А ОПЕК поддержала предложение Саудовской Аравии убрать с рынка дополнительно 1,5 млн барр. нефти во втором квартале. Это фактически удвоило бы обязательства участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи: в декабре 2019 года они договорились о снижении производства на 1,7 млн барр. в сутки, еще 400 тыс. барр. решили добровольно сократить несколько стран во главе с Саудовской Аравией. Поздно вечером 5 марта ОПЕК предложила продлить дополнительные сокращения на 1,5 млн барр. в сутки не до конца второго квартала, а до конца 2020 года.

6 марта совместное заседание ОПЕК+ должно было начаться в 10 утра, но было отложено до вечера из-за категорически противоположных позиций лидеров соглашения — России и Саудовской Аравии. Вместо этого стороны проводили двусторонние и многосторонние консультации, Россия и Саудовская Аравия провели еще одни переговоры. России предлагалось рассмотреть много сценариев в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.
 
 
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РФ так и не согласилась на предложение ОПЕК дополнительно сократить производство нефти.
 
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