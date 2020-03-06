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Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и федерацией кикбоксинга и таиландского бокса.
У этих ребятишек сегодня большой праздник: им подарили не один, а целых три спортивных зала. Ну а заниматься они будут тайским боксом. Вот где можно развернуться и направить свою неуемную энергию в позитивное русло.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Сегодня жизнь маленьких спортсменов изменится. В прошлом останутся разбитые окна и подножки одноклассникам, ненормативная лексика и обычная лень. Впереди тренировки, дисциплина и познание самих себя.
Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Помимо Минска проект «Смелый шаг» пока охватит Минскую область, а так же Гомель, Могилев и Полоцк.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Кальварийская, 29 в Минске – режимный объект, но для 23 юных спортсменов его двери будут радушно открыты три раза в неделю.
Егор Невейко:
Ангелина Русина:
Не бывает чужих детей, все они наши, и мы в ответе за каждого.
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Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу
Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации,...
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