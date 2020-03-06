ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

06.03.2020 21:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и федерацией кикбоксинга и таиландского бокса.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

С подробностями Юлия Силипицкая.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

У этих ребятишек сегодня большой праздник: им подарили не один, а целых три спортивных зала. Ну а заниматься они будут тайским боксом. Вот где можно развернуться и направить свою неуемную энергию в позитивное русло.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Детки не всегда с простой и легкой судьбой попадают в этот зал. В данный момент их будет тренировать чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Жуковский. То есть какой сразу пример подрастающему поколению, какая мотивация для того, чтобы приходить и каждый день себя совершенствовать.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Сегодня жизнь маленьких спортсменов изменится. В прошлом останутся разбитые окна и подножки одноклассникам, ненормативная лексика и обычная лень. Впереди тренировки, дисциплина и познание самих себя.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба:
Они получат возможность тренироваться у таких прекрасных, выдающихся тренеров, лучших, я думаю, у нас в республике. Они уходят под патронаж офицеров, которые научат их достойно поступать в определенных ситуациях.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Помимо Минска проект «Смелый шаг» пока охватит Минскую область, а так же Гомель, Могилев и Полоцк.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Этот проект в первую очередь предусматривает, наверное, две составляющие это спортивную и социальную. Это социальная реабилитация детей, подростков, попавших в определенные жизненные трудные ситуации. Ну и второе, мы хотим из них сделать спортсменов. Если кто-то не станет спортсменом, он все равно станет настоящим человеком.

Кальварийская, 29 в Минске – режимный объект, но для 23 юных спортсменов его двери будут радушно открыты три раза в неделю.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Егор Невейко:
Хочу стать чемпионом по тайскому боксу. Я буду защищать маму, папу и свою Родину.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Ангелина Русина:
Я хочу стать чемпионкой мира.

Разбитые окна и ненормативная лексика – в прошлом. Детей с непростой судьбой будут учить тайскому боксу

Не бывает чужих детей, все они наши, и мы в ответе за каждого.

Люди в материале: Виталий Тишуров, Дмитрий Лукашенко, Анатолий Симончик, Егор Невейко, Ангелина Русина

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арнольд Шварценеггер судится с российским разработчиком роботов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика