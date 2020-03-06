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1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

06.03.2020 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В немецком Дюссельдорфе проходит матч квалификации Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

6 марта, в первый день, состоялись две одиночные встречи. Илья Ивашко противостоял Яну-Леннарду Штруффу. Белорус, занимающий в мировом рейтинге 138-ю позицию, практически на равных боролся с 34-й ракеткой планеты. И все-таки наш теннисист потерпел поражение. Соперник Ильи по разу сделал брейкпойнт в первом и втором сетах, тогда как на своей подаче действовал практически безукоризненно. Победа Штруффа – 6:4, 6:4.

1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

Затем настал черед Егора Герасимова Филиппа Кольшрайбера. Хозяин корта взял верх в первом сете 6:4. Вторая партия осталась за нашим теннисистом 7:5. А третья, решающая, превратилась в войну нервов. В итоге успеха на тайбрейке добился Егор Герасимов.

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Таким образом счет после первого дня матча ничейный 1:1. Встреча продолжится 7 марта.

1:1. Белорусы сыграли первые матчи квалификации Кубка Дэвиса

Люди в материале: Илья Ивашко, Егор Герасимов

 
 
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Новости Беларуси. В немецком Дюссельдорфе проходит матч квалификации Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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