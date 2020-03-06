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Каким цветком вы бы хотели стать? Ботанический сад подготовил сюрприз для женщин к 8 Марта

06.03.2020 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ботанический сад по традиции первым встречает весну. Там уже во всю распустились азалии и вечнозеленые камелии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каким цветком вы бы хотели стать? Ботанический сад подготовил сюрприз для женщин к 8 Марта

К слову, насладиться ими можно будет в выходные 7–8 марта. 7 марта в цветочном саду состоится праздник для милых дам. С самого утра в оранжерее организуют профессиональную фотосессию. А посетительницы смогут попробовать себя в роли моделей. Визажисты не только создадут идеальный образ, но и проведут мастер-класс по экспресс-макияжу. Для детей и взрослых проведут тест-игру «Цветочная психология».

Каким цветком вы бы хотели стать? Ботанический сад подготовил сюрприз для женщин к 8 Марта

Анна Козел, экскурсовод Центрального ботанического сада:
Здесь посетители могут представить себя в виде какого-то растения. Тем более тут такой познавательный момент, что можно еще узнать о разных цветах и растениях. И психолог, наверное, раскроет какой-то интересный потенциал либо расскажет о вас что-то новое по тому, как вы выбрали то или иное растение.

Каким цветком вы бы хотели стать? Ботанический сад подготовил сюрприз для женщин к 8 Марта

Самые любознательные смогут поучаствовать в экскурсии и оценить обновленный ландшафтный дизайн сада. Завершится праздник на музыкальной ноте. Джаз-бенд исполнит романтичные хиты и авторские композиции.

Каким цветком вы бы хотели стать? Ботанический сад подготовил сюрприз для женщин к 8 Марта

Люди в материале: Анна Козел

 
 
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Новости Беларуси. Ботанический сад по традиции первым встречает весну. Там уже во всю распустились азалии и вечнозеленые камелии, сообщили в программе «Столичные...
 
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