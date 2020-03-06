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Каким цветком вы бы хотели стать? Ботанический сад подготовил сюрприз для женщин к 8 Марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ботанический сад по традиции первым встречает весну. Там уже во всю распустились азалии и вечнозеленые камелии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К слову, насладиться ими можно будет в выходные 7–8 марта. 7 марта в цветочном саду состоится праздник для милых дам. С самого утра в оранжерее организуют профессиональную фотосессию. А посетительницы смогут попробовать себя в роли моделей. Визажисты не только создадут идеальный образ, но и проведут мастер-класс по экспресс-макияжу. Для детей и взрослых проведут тест-игру «Цветочная психология».
Анна Козел, экскурсовод Центрального ботанического сада:
Самые любознательные смогут поучаствовать в экскурсии и оценить обновленный ландшафтный дизайн сада. Завершится праздник на музыкальной ноте. Джаз-бенд исполнит романтичные хиты и авторские композиции.
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Новости Беларуси. Ботанический сад по традиции первым встречает весну. Там уже во всю распустились азалии и вечнозеленые камелии, сообщили в программе «Столичные...
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