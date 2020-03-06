Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цветами вместо жезла 6 марта сотрудники ГАИ останавливали леди за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.









Настоящий праздник ожидал автомобилисток на улицах Казинца и Калиновского. Для большинства девушек за рулем такое поздравление стало неожиданностью.





Очень неожиданно и приятно. Всегда настораживаешься, когда тебя инспектор останавливает, сразу такой страх.





Чувства, конечно, неповторимы. Это очень приятно, что в такой праздник ребята на посту поздравляют девушек.





Праздник есть праздник, и, когда тебе уделяют внимание, это очень радует.





Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД:

В результате таких акций у нас получается более легкое, более доброжелательное общение с водителями.





Ирина Кавецкая, старший инспектор ОГАИ Первомайского РУВД:

Желаем вам рулить по дорогам удачи, и пусть вас ждут в жизни только хорошие повороты.