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Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

06.03.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цветами вместо жезла 6 марта сотрудники ГАИ останавливали леди за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Настоящий праздник ожидал автомобилисток на улицах Казинца и Калиновского. Для большинства девушек за рулем такое поздравление стало неожиданностью.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Очень неожиданно и приятно. Всегда настораживаешься, когда тебя инспектор останавливает, сразу такой страх.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Чувства, конечно, неповторимы. Это очень приятно, что в такой праздник ребята на посту поздравляют девушек.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Праздник есть праздник, и, когда тебе уделяют внимание, это очень радует.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Иван Яцкевич, старший инспектор ДПС ОГАИ Октябрьского РУВД:
В результате таких акций у нас получается более легкое, более доброжелательное общение с водителями.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Ирина Кавецкая, старший инспектор ОГАИ Первомайского РУВД:
Желаем вам рулить по дорогам удачи, и пусть вас ждут в жизни только хорошие повороты.

Сотрудники ГАИ поздравили женщин с 8 Марта на дорогах Минска. Реакция автомобилисток

Люди в материале: Иван Яцкевич, Ирина Кавецкая

 
 
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Новости Беларуси. Цветами вместо жезла 6 марта сотрудники ГАИ останавливали леди за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Настоящий...
 
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