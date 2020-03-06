Современные женщины – заботливы в семье, успешны в профессии. Победительниц областного и городского этапов конкурса «Женщина года-2019» чествовали в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Торжественный вечер, посвященный Дню женщин, прошел в областном драматическом театре. Его героинями стали женщины, преуспевающие в разных сферах современной жизни, – педагоги, врачи, общественные деятели, милиционеры, спортсменки… Этот список можно продолжать. Сегодня почти не осталось профессий, в которых не работали бы женщины. Их чествовали в Гродно накануне праздника 8 марта.





Среди почетных гостей праздника – заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, начальник управления КГБ по Гродненской области Александр Неверовский, председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, заместитель председателя гродненского горисполкома Зоя Кулеша.









– Международный женский день – это уникальный праздник. Он заключается в поздравлениях, в признании заслуг и талантов женщин. Мы всегда можем на вас рассчитывать и уверены, что вы никогда нас не подведете, – отметил в своем поздравлении Виктор Пранюк. – Нельзя в этот прекрасный день не сказать слова благодарности нашим матерям. В Гродненской области проживают около 210 тысяч несовершеннолетних детей, каждый из которых окружен материнской любовью и заботой. Заинтересованность государства в социальной защите материнства и института семьи выражается в том числе и в материальной поддержке. Семьям, воспитывающим детей, полагаются пособия и адресная социальная помощь. Наиболее действенным инструментом стала программа семейного капитала, инициированная Главой государства в 2015 году и продленная в нынешнем году еще на пять лет.









Особенно яркой стала церемония награждения победительниц областного и городского этапов республиканского конкурса «Женщина года – 2019». Награды в семи номинациях вручили 14 представительницам прекрасного пола.





В номинации «Успешный руководитель» победителем областного этапа признана председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Майнина. Лучшей в городском этапе конкурса в этой же номинации стала заместитель генерального директора по производству ОАО «Молочный мир» Ольга Михновец.





Звания «Женщина года-2019» в номинации «За воспитание детей и молодежи» на областном этапе конкурса удостоена заместитель директора учреждения образования «Петревичский учебно-педагогический комплекс сад — средняя школа» Новогрудского района Оксана Засадинская. Победителем городского этапа признана начальник отдела образования, спорта и туризма администрации Ленинского района Гродно Оксана Тарасевич.





В номинации «Спасая жизни» победителем областного этапа стала врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики областной психоневрологической больницы «Островля» Лидского района Татьяна Жучкевич. Победитель городского этапа – приемный родитель Ольга Масюкевич.

В номинации «Материнская слава» на областном этапе почетное звание присуждено Светлане Москаль, которая воспитала троих детей. Ее дочь Инна Москаль – мастер спорта международного класса, обладательница 2-х медалей чемпионата мира по гребле на байдарках и каное, двухкратная чемпионка Европы среди юниорок. Победителем городского этапа признана учитель начальных классов СШ №39 Гродно Анна Мещерякова.





В номинации «Духовность и культура» победителем областного этапа конкурса стала директор Мостовского центра ремесел Жанна Новик.

Победитель городского этапа – начальник отдела телевизионного вещания телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Елена Молчанова-Шарай.





В номинации «За благотворительность и милосердие» победителем областного этапа признана директор территориального центра обслуживания населения Вороновского района Антонина Эйсмонт. Лучшей в городском этапе конкурса в этой же номинации признана заместитель генерального директора Гродненского РУП «Фармация» Татьяна Зарецкая.





В номинации «Активная жизненная позиция» победителем областного этапа признана председатель Лидского районного Совета депутатов, член правления Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 6 созыва Инесса Белуш. Звания «Женщина года-2019» в этой же номинации на городском этапе конкурса удостоена заместитель директора по идеологической работе и кадрам ОАО «Автобусный парк г. Гродно» Марина Якимович.





Светлана МАЙНИНА, председатель Ленинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», победитель областного этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2019» в номинации «Успешный руководитель»:

– Моя жизнь на протяжении вот уже 25 лет тесно связана с Белорусским союзом женщин, из них 15 лет я возглавляла первичную организацию «БСЖ» Гродненского комбината строительных материалов. Такая награда для меня – своего рода итог проделанной работы. Ленинская районная организация «БСЖ» в минувшем году работала плодотворно. Нам удалось реализовать несколько самостоятельных и успешных проектов, посвященных Году малой родины, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, развитию совместного творчества детей и родителей, а также популяризации активного образа жизни. Один из таких проектов – «Живем. Помним. Гордимся» получит свое продолжение и в этом году. Над ним мы трудились вместе с Купаловским университетом. Результат работы – книга, в которую вошли эссе конкурса «Письмо солдату».





Ольга МИХНОВЕЦ, заместитель генерального директора по производству ОАО «Молочный мир», победитель городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2019» в номинации «Успешный руководитель»:

– Продукция ОАО «Молочный Мир» отмечена Премией Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества, а коллектив предприятия получил благодарность премьер-министра Республики Беларусь. Именно совместная и слаженная работа всего коллектива позволяет достичь таких высоких результатов. Быть руководителем – значит болеть душой за свое дело, быть компетентным и коммуникабельным и в какой-то степени – строгим.





Ольга МАСЮКЕВИЧ, приемный родитель, победитель городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2019» в номинации «Спасая жизни»:

– Самая большая награда для каждой мамы – любовь наших детей. Я воспитываю четверых мальчишек и девчонок, двое из них – приемные. В жизни такого разделения нет, чужих детей не бывает и не должно быть. Они все одинаково нуждаются в материнской заботе и ласке, одобрении, дельном родительском совете. И нам, приемным мамам, очень важно показать детям, что каждый из них важен, ценен и уникален. Мама для ребенка еще и педагог, ведь с рождения она закладывает в его личность те качества, которые будут в нем развиваться, набирать силу и с годами только крепнуть.

Ряд женщин Гродненщины награждены почетными грамотами общественного объединения «Белорусский союз женщин» за активное участие в развитии женского движения в Республике Беларусь.







Завершился торжественный вечер праздничным концертом.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/