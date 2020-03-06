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90 тысяч евро и 3,8 секунды до «сотни». В Минске появился уникальный Mercedes-AMG GLC 63 S 4M+

06.03.2020 19:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск приехал специально заказанный Mercedes-AMG GLC 63 S 4M+. Эксклюзив, который стоит в два раза больше базовой версии: она оценивается в 38 тысяч евро, а заказанный экземпляр обошелся клиенту более чем в 90 тысяч евро. «Эта машина — единственная в Беларуси», — сообщили в «Автомобильном доме Энергия ГмбХ».


Что такое GLC 63 S? В первую очередь это 8-цилиндровый мотор. 8 цилиндров стали редкой роскошью, а в этом классе такой мотор есть только у Mercedes-Benz. GLC 63 S входит в топ-3 самых динамичных кроссоверов мира — разгон от 0 до 100 км/ч занимает у него фантастические 3,8 секунды. И это еще не все: AMG-версия демонстрирует великолепные результаты и при прохождении знаменитой Северной петли Нюрбургринга. Со своими невероятными 7 минутами 49,36 секунды он оказался едва ли не единственным кроссовером среди десятков суперкаров.

И этот выдающийся спорткар — в Минске.


— Комплектация у кроссовера впечатляющая, в нее входят большинство позиций, которые для остальных GLC доступны лишь как опции: обивка салона кожей в сочетании с черной микрофиброй, переключатель режимов AMG DYNAMIC SELECT, пневмоподвеска AMG RIDE CONTROL+, коробка переключения передач AMG SPEEDSHIFT MCT 9G и электронная блокировка дифференциала, — сообщают в «Автомобильном доме Энергия ГмбХ».

Кроссовер выполнен в эксклюзивном дизайнерском матовом цвете «Серый селенит» — по традиции все названия расцветок у Mercedes-Benz ассоциируются с минералами, ценными камнями и т.д. Автомобиль был собран по индивидуальному заказу. Каждый двигатель AMG-версии собирается вручную, причем одним инженером, который контролирует все этапы. «One man, one engine» — в подтверждение этого на блоке каждого двигателя имеется табличка с инициалами специалиста, собиравшего его. И это крайне важный момент, ведь двигатели AMG имеют выдающиеся характеристики — в данном случае с 4-литровой «восьмерки» получено 510 л. с. и 700 Нм!


Версия AMG приезжает с завода в специальной защитной пленке, поэтому процесс предпродажной подготовки занимает в общей сложности четыре часа. Существует целый регламент распаковки, диагностики и установки декоративных элементов. После снятия защитного покрытия автомобиль проходит полный осмотр в подкапотном пространстве и на подъемнике по стандартам Mercedes-Benz.

Затем мастер перемещается в салон — автомобиль выводится из специального режима для транспортировки, по желанию клиента снимают все защитные пленки.


Завершающие штрихи — установка номерных рамок, эксклюзивных колпачков на колесные диски, и теперь Mercedes-AMG GLC 63 S ждет тщательная мойка, чтобы к заказчику он попал в идеальном виде.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроссовер с динамикой суперкара. Белорус купил уникальный Mercedes-AMG GLC 63 S 4M+.
 
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