«Врач может получать как дворник, а курьер – заработать больше инженера»

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В некоторых регионах средняя зарплата не позволяет населению совершать покупки и оплачивать услуги даже в пределах минимального потребительского бюджета. А потом мы удивляемся, почему наши специалисты уезжают за рубеж.

Р. Кривко, Могилев