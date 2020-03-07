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«Врач может получать как дворник, а курьер – заработать больше инженера»

07.03.2020 07:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Врач может получать как дворник, а курьер – заработать больше инженера»
АиФ

«Врач может получать как дворник, а курьер – заработать больше инженера» Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь
В Беларуси очень большой разрыв между зарплатами начальников и специалистов, нет адекватной оценки труда. Врач может получать как дворник, а курьер – заработать больше инженера.

В некоторых регионах средняя зарплата не позволяет населению совершать покупки и оплачивать услуги даже в пределах минимального потребительского бюджета. А потом мы удивляемся, почему наши специалисты уезжают за рубеж.

Р. Кривко, Могилев

 
 
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АиФ Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь В Беларуси очень большой...
 
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