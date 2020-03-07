В некоторых регионах средняя зарплата не позволяет населению совершать покупки и оплачивать услуги даже в пределах минимального потребительского бюджета. А потом мы удивляемся, почему наши специалисты уезжают за рубеж.
Р. Кривко, Могилев
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«Врач может получать как дворник, а курьер – заработать больше инженера»
07.03.2020 07:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В некоторых регионах средняя зарплата не позволяет населению совершать покупки и оплачивать услуги даже в пределах минимального потребительского бюджета. А потом мы удивляемся, почему наши специалисты уезжают за рубеж.
Р. Кривко, Могилев
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АиФ Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь В Беларуси очень большой...
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