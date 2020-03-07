Обнаружены изменения симптомов коронавируса









Исследователи наблюдали за 89 пациентами в Ухане и выяснили, что у тех, кто заразился позднее, болезнь проявлялась не так очевидно.





Пациенты были разделены на две группы. В первую вошли те, кто заразился коронавирусом в период с 16 по 22 января, а во вторую — те, кто заболел с 23 по 29 января. У большинства пациентов, заразившихся раньше, были зафиксированы такие симптомы, как высокая температура, боль в мышцах, слабость, отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У пациентов, вошедших во вторую группу, все эти симптомы были выражены слабее или отсутствовали.





По словам ученых, это объясняется тем, что недавно зараженных симптомы более скрыты. «Новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — указали ученые.





Ученые пришли к выводу, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. Также они добавили, что вирус мутирует, и каждая его форма может проявляться по-разному.