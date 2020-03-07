|
Двух членов саудовской королевской семьи обвиняют в госизмене
Источник материала: Партизан
В случае подтверждения обвинений задержанным может грозить пожизненный срок или смертная казнь.
Два родственника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержаны по подозрению в государственной измене. Об этом, в пятницу, 6 марта сообщила газета The WallStreet Journal со ссылкой на источники.
Сообщается, что задержаны наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед. В их домах после задержания также прошли обыски.
Это не первое задержание членов королевской семьи в Саудовской Аравии за последние годы. В 2017-м десятки родственников были помещены под стражу Высшим комитетом страны по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем. Как он сам позже заявил журналистам, большинство из них согласились на сделку и передали правительству часть своих активов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае подтверждения обвинений задержанным может грозить пожизненный срок или смертная казнь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)