Пять очевидных и пять неожиданных причин поехать на главный опен-эйр Европы в этом году

Уже известно, что крупнейший европейский опен-эйр Sziget пройдет в 2020 году с 5 по 11 августа. AFISHA.TUT.BY знакомит вас с десяткой музыкантов, которые приедут летом в Будапешт, чтобы вы тоже туда приехали. Тем более что венгерское посольство решило не поднимать цены на визы для белорусов, в отличие от остальных стран ЕС. Ну а если никак не получается взять отпуск в это время — просто закачайте в плей-лист треки парочки свежих музыкантов.



Фото: Тимур Кучинский, TUT.BY

Для тех, кто не знает, немного расскажем: Sziget — это не просто музыкальный фестиваль, это целое мини-государство под открытым небом. Существует оно всего неделю, зато как. Здесь можно увидеть не только исполнителей разных жанров, но и представителей культуры, искусства, известных брендов, некоммерческих инициатив. И каждое ваше взаимодействие с ними будет веселым и интересным: точки с активностями продумываются до мелочей (еще бы, надо же завлечь полмиллиона посетителей к себе!).

Журналисты TUT.BY уже не раз бывали на этом празднике музыки, поэтому смело утверждаем: хоть раз в жизни на это надо посмотреть. Тем более что организация фестиваля всегда на высшем уровне , а разнообразие приглашенных артистов впечатляет. Смотрите сами — и это всего-то капля в море от всего лайн-апа.

Пять очевидно крутых музыкантов, на которых стоит посмотреть

The Strokes

Начнем с тяжелой артиллерии. Вы, конечно, можете сказать, что не знаете, кто такие The Strokes, но с вероятностью 99% вы слышали трек выше. А еще, если вы геймер, скорее всего, не только его. Например, песня New York City Cops была в PES 2011, а Machu Picchu — в FIFA 12. Музыкальные обозреватели The Guardian и Rolling Stone согласны, что музыка этих ньюйоркцев топ: оба издания поставили их альбом Is This It на четвертое место в рейтинге лучших пластинок этого века.

В целом The Strokes — это как если бы в типичную музыку, которую вы представляете как инди-рок, плеснули немного панка и гаражного звучания. В результате получается что-то более нежное для ушей, чем обычная лютая панкуха, но при этом не такое выхолощенное, как сладкие мальчики из каких-нибудь групп вроде Coldplay (при всем уважении). Короче, must see.

Foster The People

Даже если вы не слышали у этой группы ничего, кроме песни Pumped up Kiks, то уже готовы признать, что эти американцы крутые. Уверены: нет более подходящей музыки для лета и огромного пространства перед главной сценой огромного опен-эйра, чтобы вдоволь натанцеваться. Послушайте, например, самый свежий трек этой группы — Pick U Up, который вышел в октябре 2019-го. Ну скажите — захотелось подвигаться?

Несмотря на то, что группе в этом году стукнет 11 лет, коллектив записал всего два «полноценных» альбома и один — мини. Негусто, но здесь ставка на качество: почти все песни реально хороши.

Kings Of Leon

Хорошо, что ехать за границу без родителей можно лишь с 18 лет: если бы вы попали на концерт Kings Of Leon в свои лет 15, вы бы наверняка рыдали от счастья. Сейчас, вероятно, вы просто умрете где-то внутри себя от той искренности, которую транслируют американцы. Весь их крик души концентрируется в мощной гитарной части, ну а тексты песен и исполнение делают все гармоничным и оттого таким популярным. Короче, перед вами романтичный гаражный рок с простым текстом, понятными аккордами и припевами, которые будут крутиться месяцами после концерта.

Интересно, что группу образовали четыре брата: правда, один из них — двоюродный для остальных троих, но все равно такое не на каждом шагу встретишь. В общем, если вы тоже тащитесь от Closer, Use Somebody, Radioactive и Supersoaker, поезжайте на фестиваль и даже не думайте.

FKA twigs

На самом деле Твигс зовут Талия Барнетт, и она раньше была танцовщицей. В 17 лет переехала в Лондон, по сути, из английского села, чтобы строить карьеру. И она реально пошла. Твигс снималась в подтанцовке клипов суперзвезд — например у Кайли Миноуг и Эда Ширана. Кстати, он тоже был хедлайнером на Sziget, но в прошлом году. Такой вот интересный поворот.

В 2012-м Твигс записала свой первый альбом и с тех пор начала взбираться и на музыкальный олимп. Сегодня девушке 32, и вы точно должны с ней познакомиться, если любите мелодичное и плавное звучание, но при этом весьма страстное исполнение. В сочетании получается невероятно — примерно как если бы Джанет Джексон пела с оглядкой на вкусы зумеров.

Glass Animals

Представьте, что группа alt-J пишет более веселую музыку, но в своем стиле. Вот, это Glass Animals. Благодаря этим британцам Оксфорд превратится у вас в голове из «места с известным университетом» в «город, откуда родом та самая отличная группа». Они уже зажигали на таких фестах, как Коачелла и Лоллапалуза, а значит, мы не врем: это точно проверенная и крутая музыка.

Что самое страшное: Glass Animals имеют все шансы увлечь вас куда-то в сторону k-pop и всей этой азиатской поп-культуры, потому что в своих визуалах, клипах, звучании и даже названиях песен (Tokyo Drifting) вы уловите тонкие отсылочки. Впрочем, они настолько безболезненно встроены в европейское звучание, что вы даже ничего не заметите и просто будете балдеть от треков этих британцев.

Пять концертов, которые вас точно удивят, но вы еще этого не знаете

Kaytranada

Снова забываем про инди-рок, советуем отправиться на сет Kaytranada. Это музыкальный продюсер Луи Кевин Селестин гаитянского происхождения, но сам он из Канады. Спросите, что продюсер забыл на сцене? Ну так он еще и диджей, причем нерядовой, поэтому и обращаем на него ваше внимание. У Kaytranada всего два альбома: дебютный попал в топы альбомов за 20 лет многих авторитетных журналов, а второй он выпустил в конце 2019 года. И у вас есть шанс услышать его вживую.

Диджеит Луи с 14 лет и со своими сетами даже дважды попадал на разогрев к самой Мадонне. Чтобы оценить работу Kaytranada, просто включите live с монреальского Boiler Room, который мы вам показали. А теперь представьте, каково будет тусить под эту смесь фанка и хип-хопа в летнем Будапеште. О-о-о да!

Daughter

Для всех поклонников женского вокала — группа Daughter. Это крепкое инди с интересной подачей и элементами фолка. Одна проблема: можно поймать грустинку, потому что их музыка весьма меланхолична, даже если местами динамична.

Если вы сериаломан или поклонник игры Life Is Strange, то точно слышали это группу, поэтому вы уже знаете, как гипнотизируют их мотивы. Ну и смешной момент, который, может быть, сделает вам ближе эту группу: гитариста зовут Игорь. Душевно! Хотя на самом деле он швейцарец — ничего такого про связи с Беларусью мы вам не расскажем.

SlowThai

Перед вами британский рэпер Тайрон Кеймон Фрэмптон с агрессивной подачей и с не менее агрессивными текстами. Многие из них построены вокруг политики, особенно вокруг «брексита». Если вам не хватает огонька в белорусской власти , попробуйте позаимствовать чужой.

Но отвлечемся. Наверняка вы знаете группу Gorillaz — ту самую, которая выпустила мегахиты вроде Clint Eastwood и Feel Good. Так вот, недавно SlowThai запилил совместный с ними хит. Слушайте его здесь и респектуйте Тайрону.

Sevdaliza

На самом деле эту исполнительницу зовут Севда Ализаде, и она иранка по происхождению. Этим объясняется ее яркая восточная внешность, которая при этом не похожа на типичное представление о «девушке с Востока». Черты лица Севды нестереотипно грубые и выразительные. Почему мы так прицепились к этому? Просто облик певицы идеально описывает ее музыку: это весьма холодное и рваное электронное звучание, в котором при этом сохраняется мелодичность и женственность.

Вообще, грех не увидеть вживую такого удивительного человека. Когда Севде было 16 лет, она вошла в состав национальной сборной по баскетболу Нидерландов. Спортивную карьеру при этом не продолжила, зато получила степень магистра по бизнес-коммуникациям. А еще девушка бегло говорит на нескольких языках: персидском, голландском, английском, французском и португальском. Вау — что еще сказать.

Viagra Boys

Заканчиваем подборку шведскими ребятами, к которым точно надо зайти за драйвовым и бешеным лайвом. Вдобавок вы насладитесь харизмой вокалиста и нереальным отрывом, который они устраивают на сцене. Короче, шансов остаться равнодушными к этим парням просто нет.

Если вам нравится и классический панк, и пост-панк, вам тем более сюда — Viagra Boys мастерски «залезают» в каноны обоих стилей. Не то чтобы мы обещаем какую-то гениальную музыку, но если жизненно необходимо оторваться как в последний раз в жизни и выйти с танцпола мокрым от пота, однозначно лучший выбор.