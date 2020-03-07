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Балуем гостей. Три простых рецепта вкусной выпечки для праздничного стола

07.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какой праздник без ароматного домашнего пирога? Он может сыграть и основную роль (оцените наш вариант румяного красавца с капустой и грибами), а может держать интригу до чайной или кофейной паузы — рецепт пирога с яблоками в нашей подборке. Если хочется чего-то менее масштабного — приготовьте печенье с любимыми цукатами, их яркие вкусовые вкрапления помогут создать правильное настроение.

Печенье с цукатами


Ингредиенты

  • 0,5 кг муки
  • 2 яйца
  • 170 г сливочного масла
  • 80 г сметаны
  • 100 г сахара
  • 100 г сушеной клюквы
  • 50 г сушеных ананасов
  • 1 ч. л. соды
  • Специи (1 ч. л. корицы, ¼ ч. л. кардамона, ¼ ч. л. имбиря, ¼ ч. л. гвоздики)
  • 1 щепотка соли
  • Растительное масло

Как готовим?

  1. Растопить сливочное масло и охладить до комнатной температуры

  2. Соду смешать со сметаной

  3. Яйца взбить с солью и сахаром, добавить сметану, сливочное масло. Все перемешать до однородного состояния.

  4. Муку смешать со специями, порциями добавлять яичную смесь к муке, перемешивая тесто. В конце добавить нарезанные цукаты.

  5. Из теста быстро сформировать 2 колбаски диаметром 4 см, припудрить мукой и завернуть в пищевую пленку. Оставить в холодильнике на час.

  6. Духовку разогреть до 160 градусов

  7. Противень застелить пергаментом, смазать его растительным маслом и присыпать мукой.

  8. Достать тесто из холодильника, нарезать печенье толщиной 5 мм, выложить на пергамент на расстоянии 1 см друг от друга. Выпекать около 30 минут

Пирог с яблоками


Ингредиенты

250 г. муки

0,5 ст. оливкового масла

200 мл. греческого йогурта

3 яблока

70 г. изюма

100 г. коньяка

1 яйцо

0,3 ст. сахара

2 ч. л. разрыхлителя

Цедра лимона

Специи по вкусу (корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех — до 1 ч. л. суммарно)

Щепотка соли

Как готовим?

  1. Изюм промыть и залить коньяком.

  2. Яйца взбить с сахаром, солью, йогуртом и оливковым маслом.

  3. Муку смешать с разрыхлителем, специями.

  4. Лопаткой вмешать яичную смесь в муку, перемешивая до однородности.

  5. Достать изюм, оставшимся коньяком залить нарезанные на дольки яблоки. Изюм обвалять в муке и добавить в тесто.

  6. Духовку разогреть до 160 градусов.

  7. Форму с разъемным дном тщательно смазать сливочным маслом и присыпать мукой.

  8. Выложить тесто в форму, разровнять. Сверху веером укладывать дольки яблок, закрывая всю поверхность пирога.

  9. Выпекать 60−80 минут в зависимости от мощности духового шкафа.

Домашний пирог с капустой и грибами


Ингредиенты

600 г. дрожжевого теста

400 г. белокочанной капусты

100 г. отварных боровиков

1 морковь

1 луковица

1 яйцо

4 ст. л. томатной пасты

Мука для посыпки

Растительное масло для жарки

Соль, сухие специи (тмин, кунжут, петрушка, укроп)

  1. Боровики обжарить на отдельной сковороде.

  2. Нарезать лук, натереть морковь. Жарить до полуготовности, посолить, добавить сухой укроп, петрушку. Добавить мелко нарезанную капусту, периодически помешивать. Когда капуста будет готова, добавить томатную пасту, грибы, потомить около 5 минут. Дать остыть до комнатной температуры.

  3. На припыленной мукой доске раскатать 2/3 теста по размеру формы для выпекания, предусмотрев небольшой запас для бортиков.

  4. Формы смазать растительным маслом, присыпать мукой.

  5. Тесто перенести в форму и дать постоять минут 10.

  6. Выложить начинку комнатной температуры на тесто и снова оставить на 10−15 минут.

  7. Раскатать оставшееся тесто и закрыть им пирог, украсить. Проколоть вилкой тесто в шести местах, чтобы выходил воздух.

  8. Желток взбить с одной столовой ложкой кипяченой воды и смазать им поверхность пирога. Посыпать тмином или кунжутом.

  9. Выпекать при температуре 180 градусов около 50 минут. Пирог должен подрумяниться.

 
 
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