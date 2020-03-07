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Максим Сушко: Ушел один из самых важных людей в моей жизни
Источник материала: Партизан
Нападающий сборной Беларуси и «Лихай-Вэлли» Максим Сушко выразил скорбь по поводу смерти известного хоккейного агента Гари Гринстина.
«Ушел из жизни один из самых важных людей в моей жизни. Муж, отец, любимый дедушка и просто замечательный человек. Безумно горжусь и рад, что встретил и провел большую часть своей жизни рядом. Спасибо за все", - написал Сушко в инстаграме.
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Нападающий сборной Беларуси и «Лихай-Вэлли» Максим Сушко выразил скорбь по поводу смерти известного хоккейного агента Гари Гринстина.
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