Максим Сушко: Ушел один из самых важных людей в моей жизни

«Ушел из жизни один из самых важных людей в моей жизни. Муж, отец, любимый дедушка и просто замечательный человек. Безумно горжусь и рад, что встретил и провел большую часть своей жизни рядом. Спасибо за все", - написал Сушко в инстаграме.