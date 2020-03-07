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«Женщина года-2019»: в Бресте назвали победительниц областного этапа

07.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне Дня женщин в Бресте названы победительницы областного этапа республиканского конкурса «Женщина года-2019».

«Женщина года-2019»: в Бресте назвали победительниц областного этапа

В Брестском театре кукол состоялась церемония награждения представительниц прекрасного пола, отличившихся в пяти номинациях. В этом году, как отметила председатель правления Брестской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Валентина Пух, в конкурсе приняло участие порядка 30 ярких, талантливых женщин и каждая из них была достойна победы.

– Конкурс «Женщина года» проходит уже в 12-й раз и с каждым годом он становится более масштабным и интересным. Я уверена, что у конкурса будет долгая история, потому что потенциал наших женщин безграничен, – сказала Валентина Пух.

«Женщина года-2019»: в Бресте назвали победительниц областного этапа

Участницы конкурса «Женщина года-2019» представляют различные регионы Брестчины, но всех их объединяют активная жизненная позиция, успешная профессиональная реализация и поддержка культурных и духовных ценностей. Харизматичные лидеры, приверженцы крепких семейных уз и активные участницы благотворительных акций – это всё о них, красивых и мудрых представительницах женского движения Брестской области.

Победительница в номинации «Хозяйка села» Наталья Прокопук – хозяйка агроусадьбы «Валерия» в Каменецком районе. Живет и работает молодая женщина, как говорится, на лоне природы – в 35 километрах от Беловежской пущи. Ее вдохновляют красота родного края и богатство народной культуры: Наталья успешно занимается популяризацией национальной кухни, знакомит зарубежных гостей с колоритными традициями и бытом земляков. Кроме того, в 2018 году Наталья Прокопук была удостоена награды «Miss Tourism» на международном конкурсе «Miss Extreme World», направленном на развитие и привлечение въездного туризма. И областной финал конкурса «Женщина года-2019» Наталья украсила своей красотой и грацией – оригинальный костюм в народном стиле, в котором она пришла на торжество, был пошит по ее задумке.

«Женщина года-2019»: в Бресте назвали победительниц областного этапа

– Более пяти лет я занимаюсь продвижением белорусской национальной кухни: езжу по деревням, собираю старинные рецепты, по которым потом сама готовлю блюда, фотографирую и выкладываю в свободном доступе в интернете. Также на их основе мы разработали несколько программ для туристов, например, выпечка каравая – когда мы вместе готовим, поем и участвуем в обряде. Это всегда вызывает живой отклик и интерес у иностранных гостей. Я стараюсь донести людям, что у нас богатая культура и нам есть чем гордиться и что показать миру, – увлеченно рассказывает Наталья.

Энергичная и целеустремленная Наталья Прокопук влилась в ряды областной организации ОО «Белорусский союз женщин» и нашла там единомышленниц, а участие в конкурсе рассматривает как замечательную возможность поделиться своими идеями с широкой аудиторией и привлечь инициативных соратниц к сохранению народных традиций.

Победительницей областного этапа конкурса «Женщина года-2019» в номинации «Успешный руководитель» стала председатель Брестской областной нотариальной палаты Анжела Горгун, которая своим примером вдохновляет не только на профессиональный рост, но и на спортивные достижения и благотворительную деятельность. В номинации «Активная жизненная позиция» первое место завоевала лидер женского движения Пинска, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского горисполкома Валентина Кулак.

«Женщина года-2019»: в Бресте назвали победительниц областного этапа

Народный мастер, ткачиха и вышивальщица из агрогородка Хатыничи Ганцевичского района Нина Казак признана лучшей в номинации «Духовность и культура». А в самой «семейной» номинации «Материнская слава» чествовали многодетную маму из Столина Анну Сущик, воспитавшую 6 детей. Все дети – гордость матери, но особую радость Анне Викторовне приносят успехи дочери Анастасии – мастера спорта Республики Беларусь по баскетболу, члена национальной сборной по баскетболу 3×3, бронзового призера II Европейских игр 2019 года.

 
Теги: Брест
 
 
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  Накануне Дня женщин в Бресте названы победительницы областного этапа республиканского конкурса «Женщина года-2019». В Брестском театре кукол состоялась...
 
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