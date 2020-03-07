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На красный в толпу пешеходов въехал автомобиль в Гродно. Есть видео
07.03.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 6 марта 2020 года около 9 часов утра на улице Стефана Батория под колесами автомобиля оказался пешеход.
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Вчера, 6 марта 2020 года около 9 часов утра на улице Стефана Батория под колесами автомобиля оказался пешеход. Женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем марки...
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