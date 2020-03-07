На красный в толпу пешеходов въехал автомобиль в Гродно. Есть видео

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 6 марта 2020 года около 9 часов утра на улице Стефана Батория под колесами автомобиля оказался пешеход.







Женщина 1961 года рождения, управляя автомобилем марки "Киа", двигалась с правым поворотом с улицы Парижской Коммуны. На ближайшем регулируемом пешеходном переходе для транспорта уже включился красный сигнал светофора, однако автомобиль, не останавливаясь, продолжил движение. В этот момент дорогу стали переходить сразу 5 пешеходов, в том числе и 29-летняя девушка на которую и был совершен наезд.







После аварии ей оказали необходимую помощь медики, однако серьезных травм она не получила.





По факту ДТП проводится проверка.