«Было жестко». Как брестчане всю зиму провели в Южной Америке за 1000 долларов на двоих

Источник материала: Виртуальный Брест

Как брестчане Анна и Дмитрий провели зиму? Три месяца путешествовали в режиме «все выключено» по Южной Америке. Спали в палатках, на «вписках», в автобусах. Чуть не угорели в заброшенной горной лачуге, отметили Новый год в бразильском захолустье, стали жертвами нападения коварных перуанских маргиналов.





А еще ездили зайцами в товарняке, пересекли пустыню, прошли 100 километров по Амазонке на самодельной лодке из смолы и досок, поднялись на вулкан-шеститысячник, видели радужные горы, фоткались на боливийском солончаке, искали продукты в пустых магазинах Венесуэлы, четыре дня ехали в автобусе по одной из самых плохих дорог в мире… И все это — по цене десятидневного турецкого «ол инклюзив». В общем, нормально провели зиму Аня и Дима. Выжили, чуть-чуть загорели, привезли пару магнитиков и впечатлений на несколько часов устных отчетов, десятки страниц текста и 12 часов видео.

Вечером 4 марта погода в Бресте так себе: небо затянуто тучами, накрапывает дождь. Дима Левчук и Аня Бегаль бредут навстречу, укутанные до носов. На головы натянуты капюшоны, в глазах — тоска. В телеграм-канале «Провинциальные бродяги», где они постят отчеты о своей поездке, Дима и Аня как бы еще в Боливии, несутся в кузове пикапа, «смотря на проносящийся мимо пейзаж».





Виртуальный Дима все еще в Боливии. Фото: «Провинциальные бродяги»

Там все с опозданием потому, объясняет Дима, что в путешествии было не до телеграма. Поначалу обновления в группе появлялись по мере продвижения «бродяг» вглубь континента — а потом не было ни интернета, ни сил. Финальную часть своих путевых заметок ребята отписывают уже из Бреста.

Домой путешественники вернулись автобусом из Парижа ночью 2 марта. Дима поспал пару часов и вышел утром на работу — в клуб юных моряков. Ане, которая работает парикмахером, повезло больше — ей дали пару дней на адаптацию.





Аня в Бресте

Бразилия. Пустыня, лагуны, товарняк

Путешествие длиной в несколько тысяч километров по Бразилии, Боливии, Венесуэле и Перу заняло около трех месяцев и обошлось в 2200 долларов на двоих. Из них 1200 — расходы на перелеты. В Южную Америку «бродяги» летели из Амстердама, домой же возвращались рейсом Сан-Паулу — Париж.

По дороге туда самолет, на котором летели Дима и Аня, совершил экстренную посадку на Канарских островах. Из-за технической неисправности пассажирам пришлось ночевать на Тенерифе. Авиакомпания сняла для них пятизвездочный отель.

«Утром наелись, по-моему, на несколько дней. Не люблю такие места, где возле тебя бегают, ни разу до этого не был. Но еда очень вкусная», — написали брестчане в своем телеграме.

На следующий день поломку устранили и пассажиров доставили из Тенерифе в бразильский город Натал.





Пустыня Ленсойс-Мараньесис. Фото: «Провинциальные бродяги»

— Мы прилетели 2 декабря, пробыли там несколько дней, посмотрели достопримечательности и поехали вдоль побережья в сторону Амазонки, — начинает рассказ Дима.

— Пустыню еще проехали, — добавляет Аня.

— Да, по дороге пересекли пустыню Ленсойс-Мараньесис. Пустыня с лагунами… — начинает Дима.

— …пресной воды, — заканчивает Аня. — Там огромные пустынные дюны, а между ними озера с бирюзовой водой.





Фото: «Провинциальные бродяги»

Пустыня в национальном парке Ленсойс-Мараньенсис занимает около 1000 квадратных километров. В сезон дождей между дюнами образуется множество лагун с пресной водой, в которых обитает рыба. Когда вода уходит, они зарываются в грунт и впадают в спячку, пережидая засуху.

Через Ленсойс-Мараньенсис Дима и Аня шли четыре дня. Затем двинулись дальше, к реке Амазонке. От города к городу ехали на попутках. 250 километров пришлось преодолеть зайцами на товарняке.





Селфи в товарняке. Фото: «Провинциальные бродяги»

— Было жестко. Поезд пришел на станцию, остановился. Мы из кустов выбежали и прыгнули в полувагон. А там непонятно, что везли: то ли песок, то ли глину. Мы все были в какой-то красной ржавчине, — говорит Аня.

— В Бразилии просто долго нужно стоять, чтобы поймать попутку. Там, где мы вначале ехали, еще было более-менее нормально, но все равно приходилось по несколько часов на трассе стоять. Мы посмотрели на карту, а у нас дорога дальше была переходами: едем 20 километров в одном направлении, потом нужно высаживаться и ехать в другую сторону. Мы подумали, что так ехать на попутках будем сто лет. Поэтому решили на товарняке.

— А знали хоть, куда этот товарняк едет?

— Нет, — смеется Аня.

— Ну, по карте посмотрели дорогу. Направление наше было. Остановился поезд возле того города, в который нам нужно было. Приехали ночью, вылезли и там уже доехали до Сантарена, — говорит Дима.

Все еще Бразилия. Самодельная лодка, дед-мошенник и бракованный мотор

Сантарен — один из крупнейших городов на реке Амазонка. Здесь ребята планировали задержаться на пару дней, построить лодку, купить к ней мотор и пройти по Амазонке около 700 километров до города Манаус. Дима по специальности судомеханик, поэтому имел представление о том, как смастерить плавсредство своими руками. Для этих целей они даже привезли с собой из Беларуси подручный инструмент. В Сантарене «бродяги» купили девять досок, притянули их на берег реки и стали мастерить плоскодонку.





Дима мастерит плоскодонку на берегу Амазонки. Фото: «Провинциальные бродяги»

— Мы там с моряками скорешились. Они нам помогали, инструменты давали, — рассказала Аня.

— Мы еще купили смолу, засмолили лодку. Потом пошли покупать мотор и встретили деда, который шел покупать лодку. Разговорились. Он нам сказал, что у него есть мотор «такой же, как в магазине», но дешевле. Показал даже документы, что он этот мотор месяц назад покупал. Он нам еще дал спасательные жилеты, весло, — вспоминает Дима.

Мотор стал самым дорогим приобретением путешественников. За него пришлось отдать около 150 долларов. Покупку успешно установили на плоскодонку и отправились бороздить просторы Амазонки. Однако из намеченных 700 километров водного пути пройти смогли всего 100.





На своей лодке в недолгом сплаве по Амазонке. Фото: «Провинциальные бродяги»

— Там не такая река, как Мухавец. Другого берега не видно, волны, дельфины пресноводные плавают, танкеры ходят, — объясняет Дима. — На второй день мотор начал глохнуть каждые десять минут. Мы дотянули до какой-то деревни на острове. Там стоял паром. Механик мотор разобрал, посмотрел, почистил фильтры. Сказал, что все должно быть нормально. Мы выплываем, полчаса прошли, и опять глохнет. Разворачиваемся — и возвращаемся в ту деревню. Механик его еще раз осмотрел. Оказалось, была трещина в картере и из-за этого мотор глох. Механик нам сказал, что мы можем на нем идти только на половине мощности. Такими темпами мы бы три месяца эти 700 километров шли.

В итоге ребята решили вернуться в Сантарен и загрузились на паром. Дорога была недолгой. По пути продали и самодельную плоскодонку, и канистру с бензином, и свои инструменты.

— Заехали к тому деду, который продал нам мотор. Поговорили — и деньги он вернул. Согласился быстро. С переводом нам помог человек, у которого мы останавливались в Сантарене по каучсерфингу, — рассказывает Дима.





На пароме. Фото: «Провинциальные бродяги»

Венесуэла. Пачка денег за доллар, Рорайма и отмененный водопад

Из Сантарена до Манауса бродяги добирались три дня на пароме. Оттуда погнали автостопом к границе с Венесуэлой.

— По дороге ехали через резервацию, где живут коренные племена. Едем, а за окном индейцы в татуировках по обочинам. Там машинам даже останавливаться нельзя, стоят посты. Туда просто так нельзя попасть. Можно, конечно, тайком зайти, но не факт, что сможешь вернуться, — нагнетает Дима.

С горем пополам Дима и Аня все-таки достопили до бразильского города Боа Виста. Оттуда на маршрутке проехали около 200 километров до Венесуэлы.

— В Венесуэле нет вообще ничего, — говорит Дима. — За доллар тебе дают пачку местных денег, за которые ты даже купить ничего не можешь, потому что либо ничего нет, либо продают за бразильские реалы или за доллары. Мы поехали в направлении горы Рорайма. В магазинах приграничных еще есть продукты, но из Бразилии — и в три раза дороже. А как-то зашли в один местный магазин — так там только кукурузная мука, макароны и какие-то лепешки и все дорогое.





Гора Рорайма. Фото: «Провинциальные бродяги»

— Когда ехали в Венесуэлу, нам навстречу шли толпы людей с детьми — они пешком идут в ближайшие бразильские города, — добавляет Аня.

По словам путешественников, по Венесуэле ездить было не страшно. Маршрут их проходил через туристические места, которые находились недалеко от границы с Бразилией. Вглубь страны они не заезжали.

Дима с Аней пять дней шли сквозь джунгли к горе Рорайма.





Вид с Рораймы. Фото: «Провинциальные бродяги»

«Самое сложное в походе на Рорайму — это переход двух рек. В первую я упал полностью, с рюкзаком и всеми вещами. Вторая река была суперогромной и с супермощным течением. Там нашли веревку, перетянутую через реку, но идти даже с веревкой было почти невозможно. Обвязались, пристегнулись карабинами, вещи в мешках перетянули по веревке. Это был мой самый адский переход. Самый прикол в том, что на обратном пути — через день — она была по колено и мы прошли ее вообще без проблем», — написал тогда Дима в телеграме.

А вот водопад Анхель туристам пришлось пропустить.

— До Анхеля было 300 километров туда-обратно, а еды у нас почти не было — не смогли ничего купить. Машины в сторону водопада если и ехали, то были забиты людьми. Даже за деньги уехать невозможно — мест нет, — вздыхает Дима.





Фото: «Провинциальные бродяги»

Опять Бразилия. Новый год в глуши, отчаяние, тлен и худшая дорога

Из Венесуэлы бродяги той же дорогой вернулись в бразильский Манаус, перебрались на пароме на другой берег Амазонки и взяли курс на Перу. Проехали автостопом около 200 километров и остановились 30 декабря в небольшой деревушке. До следующего крупного города штата Амазония, Порту-Велью, им оставалось около 600 километров.

— Мы в этой деревне проторчали пять дней, — рассказывает Аня.

— За это время мимо нас проехало машин 15, — смеется Дима. — Они были заполнены людьми, никто нас не брал. Мы решили уже ехать автобусом, но и общественный транспорт не ходил — праздники.





Бразильское захолустье. Фото: «Провинциальные бродяги»

На пятый день ожидания, 3 января, брестчане опубликовали в телеграме пост отчаяния:

«Мы все еще в этой деревне. Не хочется никого оскорблять, но местное население это какой-то… Дорога идет через их деревню — и никто не может сказать, когда будет автобус. Кто-то говорит через час, кто-то — вечером, кто-то — что сегодня несколько штук будет. Но ничего нет. Еще я поражаюсь местному образу жизни. За все эти дни никто ничего не делал. Все просто лежат в гамаках и смотрят телевизор. Все».

К счастью, ночью приехал автобус.

— Нас сначала не хотели брать, — говорит Дима. — Мол, мест не было. В итоге два места все-таки нашлось. Мы загрузились, ночь проспали в автобусе, а утром он поехал. Эти 600 километров на автобусе ехали четыре дня. Там размытая водой глиняная дорога. По шесть-семь джипов связывали, чтобы они вытаскивали из грязи автобусы. Мы ехали и видели в окно, как стояли на обочине машины, которые два дня назад мимо нас проезжали. Там уже водители шалаши строили в ожидании помощи. Могли ехать и дольше, но нам повезло: мимо проезжал внедорожник с туристами, и он наш автобус большую часть этой грязи протащил на тросе. За время пути у нас отвалилась дверь, передний и задний бамперы, дверца боковая. Автобуса хватило на одну поездку.





Бразильское бездорожье. Фото: «Провинциальные бродяги»

Перу. Маргиналы-воришки, отравление и горная лачуга

Вояж по бразильскому бездорожью обошелся туристам примерно в 70 долларов на двоих. В своем отчете бродяги назвали «глиняную трассу» худшей дорогой в мире. Из плюсов — они все-таки добрались до Перу.

— Мы доехали до деревни Тинки. Жара была 30 градусов. Подъехал автобус, мы загрузились и уснули. Просыпаюсь от холода. Смотрю на навигатор — мы на высоте 3,5 тысячи метров, а проехали всего 50 километров. Уже плохо становится от высоты. Вышли из автобуса, голова болит, холодно, дождь… Заночевали, а потом пошли через горы. Дней пять шли через два перевала: высота 5200 и 5100 м, потом еще через один — 5200 м. А потом были радужные горы — место очень крутое.





Радужные горы. Фото: «Провинциальные бродяги»

Всю дорогу бродяги ночевали в палатках. Один раз остановились переждать непогоду в заброшенной горной лачуге, собранной из камней и клеенки.

— Нужно было костер разжечь, а там же дров нет. Кусты нашли какие-то, разожгли — и чуть не задохнулись, — смеется Дима.

После радужных гор бродяги заехали в столицу инков город Куско. В отчете написали, что место «супертуристическое», а вот за городом люди живут бедно. Из Куско Дима с Аней вновь пошли в горы, посетили соляные копи, а 19 января приехали в город Арекипа.





Пожароопасная перуанская лачуга. Фото: «Провинциальные бродяги»

— Приехали поздно вечером, — говорит Аня. — Вокруг какой-то кипеш. Осмотрелись, где бы заночевать. Нашли место в лесу возле забора аэропорта. Утром встали, пошли на остановку автобусную. Сидим, ждем автобус. Рядом какие-то бомжеватого вида люди тусуются. Один из них поднимает ключи, подходит к нам, спрашивает, наши или нет. Говорим, что не наши. Потом садимся в маршрутку, а одной сумки нет. Там была наша еда, горелка, плитка, посуда. Короче, да… Нас ограбили.

После Арекипы ребята попытались подняться на вулкан Мисти. Дошли до высоты 4500 метров, переночевали — и рано утром начали восхождение на вершину. Дима в тот день и до того чувствовал себя неважно, а на высоте 5000 метров его состояние ухудшилось: появились признаки отравления. В итоге путешественники повернули назад и спустились вниз — подлечиться.





Фото: «Провинциальные бродяги»

В конце января бродяги приехали в город Пуно на границе с Боливией. Там сделали бесплатные боливийские визы, посмотрели на озеро Титикака и посетили плавучие острова из тростника.

«Острова реально полностью из тростника, — написали в своем отчете бродяги, — и они качаются, когда проезжает рядом лодка или если попрыгать. Удивило, конечно. Все представления закончились и нам пора было уезжать, но на нашем катере сказали, что они обратно сейчас не едут. Начали ругаться, нас отправили на другой катер, он отъехал на соседний остров, высадил там людей и сказал, что еще не скоро поедет обратно. Мы опять начали ругаться. По итогу нас повезли на лодке. По дороге лодочник заехал на заправку и сказал заплатить 9 $ за бензин. Дали 6 $. Он довозит нас до берега в 5 км от города, я уже не выдерживаю… Забрали деньги и пошли в город».

Боливия. Пик Австрия, Уайна Потоси и солончаки

В начале февраля путешественники прибыли в Боливию, заехали за продуктами на окраину города Ла-Пас, а оттуда на маршрутке добрались до деревни Палькоко. Прошли около 30 километров по равнине, взобрались на пик Австрии высотой 5300 метров и дошли до базового лагеря у вулкана-шеститысячника Уайна Потоси. Аня осталась у подножья, а Дима арендовал у местного гида «кошки» за 1,5 доллара — и взобрался на вершину.





Боливия. Фото: «Провинциальные бродяги»

«Виды невероятные, облака настолько низко, что кажется, ты оказался на другой планете и смотришь вниз. Я очень рад, хотя и устал. Снимаю все вокруг, делюсь впечатлениями на камеру, съедаю банан и начинаю думать о дороге вниз. Спустя 30−40 минут поднимается следующая группа, места на вершине максимум на человек 5. Начинаю спускаться, встречные гиды смеются и говорят что я crazy man, я смеюсь в ответ, что гора very easy. Еще в лагере они говорили, что в таких ботинках и с палкой я не пройду и пары сот метров — а тут первый поднялся, прогадали», — отчитался тогда в телеграме Дима.





«Я шерстяной волчара на пике вулкана-шеститысячника. Как мощны мои лапищи». Фото: «Провинциальные бродяги»

После гор бродяги изучили местные озера, свалку старой железнодорожной техники и солончаки Уюни, которые располагаются на высоте около 5 тысяч метров.

— Солончак — одно из крутейших мест за всю поездку, — восхищается Аня.

— Там все белое от соли. Смотреть невозможно — слепит, — вторит Дима.

— Ты идешь — и под ногами все хрустит. На улице жара, а ты будто по снегу идешь.





На солончаке. Фото: «Провинциальные бродяги»

Боливия — Бразилия — Франция. Автостоп, самолет, автобус

Из Боливии бродяги вернулись автостопом в Бразилию. Несколько дней они отдыхали на острове, а затем прилетели из Сан-Паулу в Париж и пересели на автобус до Бреста.

В Беларуси путешественники планируют в ближайшее время дописать отчет о поездке в телеграме, разобрать 12 часов видеозаписей для канала на YouTube и копить деньги на очередное зимнее путешествие.

Куда? Пока не знают.

— Наверное, в Азию на велосипеде, — смеется Дима.