Осторожно, бред: «про коронавирус писали советские газеты в 1981 году»

Источник материала: Виртуальный Брест

Ранее мы рассказывали о распространившемся в Сети отрывке из фантастической книги 1981 года, где якобы предсказывалось появление коронавируса в Ухане. Теперь популярность набрала «вырезка» из газеты «Известия» за 12 августа 1981 года, где рассказывается о 89 жертвах «таинственной болезни» в Испании, которую некоторые сейчас сравнивают с коронавирусом. На самом деле это был так называемый синдром токсического масла. 42.TUT.BY рассказывает, что известно о той вспышке заболевания и при чем тут теории заговора.

Сосуды с фальсифицированным маслом, Испания, 1981 год. Источник: ecestaticos.com

«Советская газета»

В соцсетях распространилась «заметка» почти 40-летней давности, где советский журналист рассказывает про «нетипичную пневмонию», которая «вспыхнула ровно 100 дней назад» в испанском городе Торрехон-де-Ардос.

При этом неизвестный автор отмечает, что неподалеку расположена американская военная база, где «хранится бактериологическое оружие», а за два года до того от болезни «со сходными симптомами» скончался сержант ВВС США. Из этого делается довольно странный вывод, будто эпидемия «вызвана утечкой вируса с этой базы».





Конечно, данная «вырезка» выглядит довольно подозрительно. Обычно на первой полосе советских газет размещались статьи о выступлениях генсеков, трудовых итогах и результатах социалистических соревнований. К сожалению, нам не удалось найти оригинал номера газеты, однако журналист «Ридуса» обнаружил похожую заметку в номере «Нефтеюганский рабочий» за 18 июня 1981 года.

Если же посмотреть на испанскую прессу того периода (например, здесь и здесь), то станет понятно, что речь идет не о вирусе, а о разразившейся в Испании в 1981 году вспышке заболевания, получившего название «синдром токсического масла». Его официальной причиной были не утечка некоего таинственного бактериологического оружия или лабораторные опыты, а мошенничество и махинации.

Таинственная эпидемия

Памятник в Мадриде, установленный в знак памяти о событиях 1981 года. Фото: wikimedia.org

Автор The Guardian Боб Воффинден (Bob Woffinden) расследовал этот скандал в 80-х. И хотя он является сторонником теории заговора испанского правительства , в его тексте есть любопытные детали о тех временах, подкрепленные другими источниками, в частности докладом ВОЗ, публикациями в журналах Epidemiologic Reviews, New Scientist, на сайте NCBI и многих других ресурсах.

Официально эпидемия началась 1 мая 1981 года, когда восьмилетний мальчик внезапно заболел и умер на руках у матери по дороге в больницу Ла-Пас в Мадриде. Когда врачи узнали, что все его пять братьев и сестер также больны, то отправили их в больницу и стали лечить от «атипичной пневмонии».

Однако директор больницы, доктор Антонио Муро-и-Фернандес-Кавада, не согласился с поставленным диагнозом. По его мнению, не могло быть и речи, чтобы у шести членов семьи одновременно появились одни и те же симптомы пневмонии.

К сожалению, он оказался прав. Семья бедного мальчика стала первой из многих — за ними последовали другие пациенты с теми же признаками. Начальные симптомы были похожи на грипп: лихорадка, затрудненное дыхание, тошнота и рвота, но затем у пациентов развивался отек легких, появлялись кожная сыпь и мышечные боли. В конце заболевшие начинали страдать от более серьезных симптомов, среди которых были потеря веса, миалгия, алопеция, атрофия мышц и деформация конечностей.

Через несколько дней после начала вспышки доктор Муро сообщил прессе, что, по его мнению, причиной послужило пищевое отравление, причем продукт продавался «по альтернативному маршруту», возможно, на рынках, но не в сетевых магазинах. Эти рассуждения основывались на том, что первые жертвы жили в многоквартирных домах в пригороде столицы и почти никто из самого Мадрида не пострадал. К тому же родственники пострадавших утверждали, что те накануне отравления ели салат.

Доктор даже проинспектировал местные рынки и заметил популярность и дешевизну больших немаркированных пластиковых контейнеров с растительным маслом. Вместе с коллегами он отправился в дома пострадавших семей, взял образцы масла, которое те использовали перед болезнью, и отправил в правительственную лабораторию неподалеку от Мадрида.

Пока он ждал результатов, доктор Хуан Табуэнка Оливер (Juan Tabuenca Oliver), директор больницы Infantil de Niño Jesus, доложил правительству, что нашел причину эпидемии. Он опросил 210 заболевших детей, и все они потребляли растительное масло.

После этого 10 июня в ночном эфире пустили официальное объявление, что эпидемия была спровоцирована поддельным растительным маслом, которое уличные торговцы выдавали за оливковое.

Через три недели после телевизионного объявления Министерство здравоохранения разрешило сдавать семьям их предположительно «грязное» масло взамен на чистое оливковое. Это позволило собрать множество образцов для лабораторных исследований.

Жители Испании во время скандала с рапсовым маслом, 1981 год. Источник: 40prensaiberica.es

Правда, доктор Муро отнесся к этому заявлению с недоверием, так как результаты исследования образцов масла показали, что это, разумеется, не чистое оливковое масло, но состав у всех разнился.

Как масло могло быть «грязным»?

В 1983 году в Мадриде была проведена международная конференция под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где эпидемию официально назвали синдромом токсического масла (TOS). В докладе, опубликованном в журнале Epidemiologic Reviews в 2001 году, говорится, что эта вспышка «продемонстрировала, что даже развитые страны могут пострадать от эпидемии, вызванной экологическими причинами, в результате ошибок системы контроля и регулирования поставок продовольствия и иных товаров народного потребления».

Что это значит? Дело в том, что рапсовое масло было разрешено ввозить в Испанию для промышленного использования — оно шло в основном на изготовление биодизеля. А чтобы этим дешевым рапсовым маслом не разбавляли более дорогое оливковое, импортный продукт должен был подвергаться денатурации при помощи анилина, касторового масла или метиленовой сини.

Но, как оказалось, продажи денатурированного рапсового масла это все равно не остановило, разве что его стали реализовывать не через магазины, а на местных рынках. Из-за своей дешевизны товар пользовался популярностью среди жителей бедных районов, пригородов и деревень.

В ходе следствия было установлено, что то самое злосчастное денатурированное анилином рапсовое масло было произведено во Франции. Его официально ввезли в Испанию, затем отправили на нефтеперерабатывающий завод ITH, смешали с другими маслами, очистили и продали под видом кулинарного растительного масла.

Когда специалисты стали выяснять, что именно могло стать причиной острой аутоиммунной реакции, то назвали три возможных возбудителя TOS: PAP (3- (N-фениламино) -1,2-пропандиол), 1,2-диолеоиловый эфир PAP (сокращенно OOPAP) и 3-олеоиловый эфир PAP (сокращенно OPAP). В большинстве образцов «грязного» масла обнаружились все три вещества, но имелись образцы и только с OOPAP.

И вот здесь мнения расходятся. Дело в том, что опыты на лабораторных мышах не доказали острую токсичность этих веществ, что породило множество теорий заговора (одной из них придерживается и автор статьи в The Guardian). Например, уже упомянутый доктор Муро был уверен, что причина на самом деле в томатах и других овощах, которые выращивались в Андалусии с применением органофосфатных пестицидов — просто правительство и ВОЗ скрыли это, чтобы не навредить испанскому сельскому хозяйству. Однако симптомы заболевших отличаются от симптомов отравления органофосфатами, так что эту идею можно поставить под сомнение.

Как бы там ни было, исследование образцов «грязного» масла, полученных от населения, показало четкую корреляцию между концентрацией производных анилина и шансами возникновения заболевания. Это позволило осудить ряд причастных к махинации.

Официально в Испании в результате этой «эпидемии» погибли около 600 человек, а по неофициальной — более 1200 жителей Мадрида и северо-западных провинций Испании. Пострадали почти 20 тысяч человек по всей стране, и тысячи стали инвалидами.