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Белорусские хоккеисты начнут борьбу за путевку на Олимпиаду-2022 с поляками

07.03.2020 14:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские хоккеисты начнут борьбу за путевку на Олимпиаду-2022 с поляками
Фото из открытых источников

С 27 по 30 августа 2020 года в Братиславе запланирован хоккейный квалификационный турнир на Олимпийские игры-2022. В группу «D» попали сборные Беларуси, Словакии, Польши и Австрии.

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Организаторы составили расписание турнира. Белорусы начнут борьбу со встречи с поляками, затем померяются силами с австрийцами и завершат турнир со сборной Словакии. Пропуск на Игры получит только победитель квалификации. Параллельно пройдут квалификационные турниры в Латвии и Норвегии, где квартеты также разыграют по одной путевке в Пекин-2022.

Расписание квалификации сборной Беларуси:

  • 27 августа – Беларусь – Польша;
  • 28 августа – Беларусь – Австрия;
  • 30 августа – Беларусь – Словакия.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине запланированы в срок с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревнованиях по хоккею с шайбой среди мужчин примут участие 12 команд. Возможность выступить на Играх уже гарантировали себе команды Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии, Швейцарии, а также Китая на правах страны-хозяйки. Остальные три сборные определятся по итогам квалификационных турниров в Словакии, Латвии и Норвегии.

 
 
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Организаторы составили расписание турнира олимпийской квалификации к Играм-2022 в Пекине, в котором примут участие хоккеисты сборной Беларуси.
 
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