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«Полезно для политиков, наблюдателей и идеологов с чекистами». Шрайбман объяснил, почему Беларуси необходим праймериз
Источник материала: KYKY>
В Беларуси началось голосование (праймериз) за единого кандидата в президенты, которого выдвинет оппозиция на выборах-2020. Политический обозреватель Артем Шрайбман в своем telegram-канале объясняет, почему вы должны об это знать.
Что за праймериз?
Впервые за 15 лет (!) лидеры пяти оппозиционных беларуских структур договорились выдвинуть единого кандидата в президенты, а не сразу нескольких. И даже условились поддержать его на выборах (пройдут не позже 30 августа 2020 года). На участие в праймериз заявки подали шесть человек: Ольга Ковалькова, Анна Канопацкая, Алексей Янукевич, Юрий Губаревич, Николай Козлов и Павел Северинец. Но 4 марта штаб «Народного голосования» (праймериз) исключил Анну Канопацкую из гонки.
Чтобы стать единым кандидатом, выдвиженец должен собрать баллы, всего можно набрать 100 баллов. 30 из которых кандидат может получить на голосованиях в регионах. Первые из таких прошли в Городке Витебской области – победил Юрий Губаревич,
Что говорит политический обозреватель Артем Шрайбман:
«Праймериз оппозиции, кажется, идет неплохо. Численность пришедших проголосовать не большая и не маленькая, а обычная для регионального актива. Десяток в небольшом райцентре, сотня – в Витебске. В Гомеле и Бресте будет больше. В Минске могут собрать больше тысячи. Идея давно витала в оппозиции и вот теперь они рискнули воплотить ее в жизнь. Пока власть не вмешивается, всё идет без сбоев.
Процедура хорошо решает три задачи:
Все это будет работать, если не вмешаются три фактора:
Про первое я ничего не знаю, второе вполне вероятно, если собрания будут расти в числе, а третьего могут и избежать. Пока друг с другом общаются дружно, процедуру детально прописали и уважают, некомфортного для оппозиции кандидата Канопацкую исключили на подходе.
Но впереди задача намного сложнее – не расплескать задор, когда кандидата либо не зарегистрируют, либо напишут традиционные 2-3% по итогам. Разговоры про общенациональную забастовку и протесты от рассвета до заката – это милые иллюзии, в которые не верят сами призывающие. Если умные, то уже должны думать об exit strategy – как на выходе извлечь для себя и своих структур репутационный максимум и закончить кампанию достойнее, чем обычно. Вот это и будет настоящий тест на зрелость».
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