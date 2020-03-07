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Александр Лукашенко: нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть

07.03.2020 14:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и руководителем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть

Вопрос диверсификации поставок нефти, а также логистики ее доставки, по мнению Президента, не терпит отлагательств. Да и объемы углеводородов, которые нам предлагают экспортеры, немаленькие – более 6 миллионов тон.

Александр Лукашенко: нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тема разговора, как вам известно, прежняя поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало.

Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно. Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие более 6 миллионов тонн. Если нам это выгодно, значит будем покупать.

Александр Лукашенко: нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть

На данный момент НПЗ Беларуси работают в условиях сниженной загрузки мощностей. В Мозыре и Новополоцке недополучают порядка миллиона тонн сырья ежемесячно. В январе-феврале объем переработки составил 1 миллион 850 тысяч тонн.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Назаров, Андрей Рыбаков

 
 
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