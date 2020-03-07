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Пьяный бесправник на мотоцикле врезался в столб в Чашникском районе
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый мотоциклист врезался в столб в Чашникском районе,
Авария произошла 6 марта, около 10.00, в деревне Гурец. Установлено, что 30-летний водитель мотоцикла «Минск» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Выяснилось, что он был пьян и не имел права управления мотоциклом.
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Авария произошла 6 марта, около 10.00, в деревне Гурец.
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