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Пьяный бесправник на мотоцикле врезался в столб в Чашникском районе

07.03.2020 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый мотоциклист врезался в столб в Чашникском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 6 марта, около 10.00, в деревне Гурец. Установлено, что 30-летний водитель мотоцикла «Минск» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Выяснилось, что он был пьян и не имел права управления мотоциклом.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 6 марта, около 10.00, в деревне Гурец.
 
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