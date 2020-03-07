Пьяный бесправник на мотоцикле врезался в столб в Чашникском районе

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый мотоциклист врезался в столб в Чашникском районе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 6 марта, около 10.00, в деревне Гурец. Установлено, что 30-летний водитель мотоцикла «Минск» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Выяснилось, что он был пьян и не имел права управления мотоциклом.