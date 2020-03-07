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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии продолжится сегодня двумя эстафетами. Сначала на старт выйдут женщины.
Нашу команду сегодня представят Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина и Ирина Кривко.
Главные претендентки на подиум выставили следующие четверки:
Норвегия: Кноттен, Лин, Тандреволд, Экхофф;
Германия: К. Хорхлер, Хинц, Пройс, Херрманн;
Швеция: Скоттхейм, Магнуссон, Э. Оберг, Перссон;
Россия: Юрлова, Старых, Куклина, Резцова;
Швейцария: Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки;
Италия: Виттоцци, Санфилиппо, Каррара, Вирер;
Франция: Симон, Бреза, К. Шевалье, Бескон;
Чехия: Йислова, Давидова, Харватова, Пушкарчикова;
Украина: Меркушина, Джима, Вал. Семеренко, Пидгрушная.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Этап Кубка мира по биатлону в Чехии продолжится сегодня двумя эстафетами. Сначала на старт выйдут женщины.
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