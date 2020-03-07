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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете. Онлайн гонки

07.03.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии продолжится сегодня двумя эстафетами. Сначала на старт выйдут женщины.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нашу команду сегодня представят Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина и Ирина Кривко.

Главные претендентки на подиум выставили следующие четверки:

Норвегия: Кноттен, Лин, Тандреволд, Экхофф;

Германия: К. Хорхлер, Хинц, Пройс, Херрманн;

Швеция: Скоттхейм, Магнуссон, Э. Оберг, Перссон;

Россия: Юрлова, Старых, Куклина, Резцова;

Швейцария: Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки;

Италия: Виттоцци, Санфилиппо, Каррара, Вирер;

Франция: Симон, Бреза, К. Шевалье, Бескон;

Чехия: Йислова, Давидова, Харватова, Пушкарчикова;

Украина: Меркушина, Джима, Вал. Семеренко, Пидгрушная.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Этап Кубка мира по биатлону в Чехии продолжится сегодня двумя эстафетами. Сначала на старт выйдут женщины.
 
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