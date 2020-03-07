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Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

07.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На пинских улицах работает множество цветочных торговых точек. Они располагаются там, где есть большой поток пешеходов и, в большинстве случаев, завалены разноцветными тюльпанами.

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Позитивное настроение

К 8 Марта и на традиционных цветочных букетах для прекрасной половины человечества многие желают заработать.

Продают тюльпаны на улицах столицы Полесья по 2 рубля за цветок, причём, скидку за букет не делают.

Некоторые предлагают тюльпаны по 1,5 рубля за цветок, но их конкуренты говорят, что эти цветы не очень стойкие.

Продавцы цветов не сомневаются в том, что распродадут весь свой нежный товар. Вспоминают, что в прошлом году 8-го Марта в городе к 11 часам уже тюльпанов в продаже не было.

Четыре предпраздничных дня цветочная торговля в Пинске будет процветать.

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Цветочная торговля по дороге к центральному рынку

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Прыгажосць

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Молодые люди не прочь заработать на тюльпанах

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Тюльпаны на центральном рынке

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Цветочный «кирмашик» у магазина 44-й меридиан

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Цветы или мясные товары?

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

На площадке у магазина АЛМИ на улице Центральной

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Подарки женщинам готовы

Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Выбираем самые красивые тюльпаны

 
 
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  На пинских улицах работает множество цветочных торговых точек. Они располагаются там, где есть большой поток пешеходов и, в большинстве случаев, завалены...
 
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