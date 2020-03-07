Посмотрите, как продают тюльпаны в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

На пинских улицах работает множество цветочных торговых точек. Они располагаются там, где есть большой поток пешеходов и, в большинстве случаев, завалены разноцветными тюльпанами.





Позитивное настроение

К 8 Марта и на традиционных цветочных букетах для прекрасной половины человечества многие желают заработать.

Продают тюльпаны на улицах столицы Полесья по 2 рубля за цветок, причём, скидку за букет не делают.

Некоторые предлагают тюльпаны по 1,5 рубля за цветок, но их конкуренты говорят, что эти цветы не очень стойкие.

Продавцы цветов не сомневаются в том, что распродадут весь свой нежный товар. Вспоминают, что в прошлом году 8-го Марта в городе к 11 часам уже тюльпанов в продаже не было.

Четыре предпраздничных дня цветочная торговля в Пинске будет процветать.





Цветочная торговля по дороге к центральному рынку





Прыгажосць





Молодые люди не прочь заработать на тюльпанах





Тюльпаны на центральном рынке









Цветочный «кирмашик» у магазина 44-й меридиан





Цветы или мясные товары?













На площадке у магазина АЛМИ на улице Центральной





Подарки женщинам готовы





Выбираем самые красивые тюльпаны