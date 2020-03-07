В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Источник материала: Виртуальный Брест

Местные милиционеры провели показательные выступления в честь профессионального праздника.





Первым на площади Ленина работал ОМОН. Сотрудники спецподразделения на микроавтобусе «подрезали» угонщика авто, которого преследовал экипаж ГАИ . Раздались выстрелы, предполагаемого преступника вытащили из автомобиля, заковали в наручники и увели.





Группа задержания бросилась к автомобилю «преступника»





Злоумышленник обездвижен









Ситуация под контролем





Задержанного уводят в микроавтобус

Затем сотрудники Департамента охраны пришли на помощь девушке, у которой злоумышленник вырвал из рук сумочку. В этом случае задерживать грабителя помогала служебная собака.





К девушке подкрадывается злоумышленник





Мужчина отбирает сумочку





Служебная собака участвует в задержании









«Грабитель» задержан