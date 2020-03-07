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В Пинске на главной площади задерживали «преступников»
07.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Местные милиционеры провели показательные выступления в честь профессионального праздника.
Первым на площади Ленина работал ОМОН. Сотрудники спецподразделения на микроавтобусе «подрезали» угонщика авто, которого преследовал экипаж
Группа задержания бросилась к автомобилю «преступника»
Злоумышленник обездвижен
Ситуация под контролем
Задержанного уводят в микроавтобус
Затем сотрудники Департамента охраны пришли на помощь девушке, у которой злоумышленник вырвал из рук сумочку. В этом случае задерживать грабителя помогала служебная собака.
К девушке подкрадывается злоумышленник
Мужчина отбирает сумочку
Служебная собака участвует в задержании
«Грабитель» задержан
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Местные милиционеры провели показательные выступления в честь профессионального праздника. Первым на площади Ленина работал ОМОН. Сотрудники...
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