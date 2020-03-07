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В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

07.03.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Местные милиционеры провели показательные выступления в честь профессионального праздника.

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Первым на площади Ленина работал ОМОН. Сотрудники спецподразделения на микроавтобусе «подрезали» угонщика авто, которого преследовал экипаж ГАИ. Раздались выстрелы, предполагаемого преступника вытащили из автомобиля, заковали в наручники и увели.

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Группа задержания бросилась к автомобилю «преступника»

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Злоумышленник обездвижен

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Ситуация под контролем

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Задержанного уводят в микроавтобус

Затем сотрудники Департамента охраны пришли на помощь девушке, у которой злоумышленник вырвал из рук сумочку. В этом случае задерживать грабителя помогала служебная собака.

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

К девушке подкрадывается злоумышленник

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Мужчина отбирает сумочку

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

Служебная собака участвует в задержании

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

В Пинске на главной площади задерживали «преступников»

«Грабитель» задержан

 
 
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  Местные милиционеры провели показательные выступления в честь профессионального праздника. Первым на площади Ленина работал ОМОН. Сотрудники...
 
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