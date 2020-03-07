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США планирует помочь Украине в размере 125 млн долл
Источник материала: Партизан
Председатели и высокопоставленные члены соответствующих комитетов смогут рассмотреть пакет помощи до официального уведомления Конгресса
Членам Конгресса США неофициально сообщили о планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 125 млн долл., в том числе боевые патрульные катера. Об этом сообщает CNN.
Председатели и высокопоставленные члены соответствующих комитетов конгресса смогут рассмотреть пакет помощи до официального уведомления Конгресса.
Это первая половина из 250 млн долл. помощи Украине в области безопасности, которые были выделены Конгрессом.
Новый пакет помощи включает в себя противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера Mark VI, последние из которых рассматриваются как особенно важные с учетом напряженности между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.
"Согласно нашей политике, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса", - сказала представитель Пентагона, подполковник Карла Глисон.
Инициатива по безопасности Украины была выдвинута в центр внимания после того, как администрация Трампа заморозила военную помощь Украине в качестве элемента давления на Киев с целью преследования политического оппонента американского президента.
Попытки Трампа надавить на Украину, чтобы расследовать дело Хантера Байдена и Джо Байдена, его потенциального политического соперника, были в центре процесса импичмента.
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Председатели и высокопоставленные члены соответствующих комитетов смогут рассмотреть пакет помощи до официального уведомления Конгресса
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