Как коронавирус замедлит экономический рост в разных странах мира

Источник материала: Ежедневник

Коронавирус уже сказался на ведущих экономиках мира. Крупнейшие страны понизили прогнозируемые темпы роста своего ВВП из-за вспышки заболевания.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже понизила свой прогноз на текущий год. Согласно текущему промежуточному отчету об экономической оценке организации, рост мирового ВВП составляет 2,4 процента - на 0,5 процентных пункта меньше, чем в ноябре 2019 года, пишет Thinktanks.by .





Как свидетельствует график Statista, наибольшее снижение ВВП из-за коронавируса экономисты прогнозируют для Индии - 1,1%. Для Китая это снижение может достигнуть 0,8%. Для Японии и Италии данный показатель может упасть на 0,4%. Однако в абсолютных цифрах, т.е. в миллиардах долларов на третьем месте по потерям от коронавируса будет находиться США, хотя прогнозное сокращение ВВП там составит всего 0,1%.