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Как коронавирус замедлит экономический рост в разных странах мира
07.03.2020 17:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Коронавирус уже сказался на ведущих экономиках мира. Крупнейшие страны понизили прогнозируемые темпы роста своего ВВП из-за вспышки заболевания.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже понизила свой прогноз на текущий год. Согласно текущему промежуточному отчету об экономической оценке организации, рост мирового ВВП составляет 2,4 процента - на 0,5 процентных пункта меньше, чем в ноябре 2019 года, пишет
Как свидетельствует
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Коронавирус уже сказался на ведущих экономиках мира. Крупнейшие страны понизили прогнозируемые темпы роста своего ВВП из-за вспышки заболевания.
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