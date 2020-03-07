|
Кубок Дэвиса: сборная Германии обошла Беларусь
Источник материала: Партизан
Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Германии 1:2 в гостевом матче квалификации Кубка Дэвиса,
Сегодня в парном матче белорусы Андрей Василевский и Илья Ивашко проиграли в двух сетах немцам Кевину Кравицу и Андреасу Мису - 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 31 минуту.
Вскоре в Дюссельдорфе состоятся два одиночных поединка. Сначала на корт арены Castello выйдут первые номера обеих команд Егор Герасимов и Ян-Леннард Штруфф, а затем Илья Ивашко встретится с Филиппом Кольшрайбером.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теннисисты сборной Беларуси уступают команде Германии 1:2 в гостевом матче квалификации Кубка Дэвиса, сообщает БЕЛТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)