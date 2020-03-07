Беларусь проиграла Германии в Кубке Дэвиса

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по теннису проиграла в гостях Германии в квалификации Кубка Дэвиса.



Фото: Reuters

После первого дня счет был равным , но в субботу наша команда уступила в двух матчах.

Сначала в паре Илья Ивашко и Андрей Василевский уступили Кевину Кравицу и Андреасу Мису — 4:6, 6:7 (5:7).

А затем в матче первых номеров Егор Герасимов проиграл Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 2:6.