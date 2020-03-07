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Беларусь проиграла Германии в Кубке Дэвиса

07.03.2020 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по теннису проиграла в гостях Германии в квалификации Кубка Дэвиса.


Фото: Reuters

После первого дня счет был равным, но в субботу наша команда уступила в двух матчах.

Сначала в паре Илья Ивашко и Андрей Василевский уступили Кевину Кравицу и Андреасу Мису — 4:6, 6:7 (5:7).

А затем в матче первых номеров Егор Герасимов проиграл Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 2:6.

 
 
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Сборная Беларуси по теннису проиграла в гостях Германии в квалификации Кубка Дэвиса.
 
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