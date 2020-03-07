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Беларусь проиграла Германии в Кубке Дэвиса
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по теннису проиграла в гостях Германии в квалификации Кубка Дэвиса.
После первого дня
Сначала в паре Илья Ивашко и Андрей Василевский уступили Кевину Кравицу и Андреасу Мису — 4:6, 6:7 (5:7).
А затем в матче первых номеров Егор Герасимов проиграл Яну-Леннарду Штруффу — 3:6, 2:6.
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Сборная Беларуси по теннису проиграла в гостях Германии в квалификации Кубка Дэвиса.
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