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"Белнефтехим": подорожания топлива 8 марта не будет
07.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Цены на
Отвечая на вопрос, изменятся ли в воскресенье цены на топливо, пресс-секретарь концерна Александр Тищенко заявил, что в Международный женский день нет ничего дороже женских улыбок.
"Поздравляем милых женщин с праздником!" – сказал представитель концерна.
Он также добавил, что "8 марта цены изменятся только на цветы".
При этом Тищенко подтвердил, что 8 марта, в воскресенье, стоимость топлива на АЗС Беларуси не изменится на привычную всем копейку.
Ранее стало известно, что президент Александр Лукашенко указом увеличил ставки акциза на топливо
С начала 2020 года концерн "Белнефтехим" девять раз менял цены на автомобильное топливо в сторону повышения - на одну копейку. Предыдущее подорожание
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Цены на автомобильное топливо в воскресенье 8 марта в Беларуси меняться не будут, сообщили Sputnik в субботу пресс-службе концерна "Белнефтехим". Отвечая на вопрос,...
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