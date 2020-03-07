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"Белнефтехим": подорожания топлива 8 марта не будет

07.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Цены на автомобильное топливо в воскресенье 8 марта в Беларуси меняться не будут, сообщили Sputnik в субботу пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Белнефтехим": подорожания топлива 8 марта не будет

Отвечая на вопрос, изменятся ли в воскресенье цены на топливо, пресс-секретарь концерна Александр Тищенко заявил, что в Международный женский день нет ничего дороже женских улыбок.

"Поздравляем милых женщин с праздником!" – сказал представитель концерна.

Он также добавил, что "8 марта цены изменятся только на цветы".

При этом Тищенко подтвердил, что 8 марта, в воскресенье, стоимость топлива на АЗС Беларуси не изменится на привычную всем копейку.

Ранее стало известно, что президент Александр Лукашенко указом увеличил ставки акциза на топливо в четыре раза. Решение было мотивировано тем, что такой шаг должен способствовать исключению необоснованного импорта топлива и повышению привлекательности переработки нефти на белорусских НПЗ по давальческой схеме.

С начала 2020 года концерн "Белнефтехим" девять раз менял цены на автомобильное топливо в сторону повышения - на одну копейку. Предыдущее подорожание произошло в воскресенье 1 марта.

 
 
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  Цены на автомобильное топливо в воскресенье 8 марта в Беларуси меняться не будут, сообщили Sputnik в субботу пресс-службе концерна "Белнефтехим". Отвечая на вопрос,...
 
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