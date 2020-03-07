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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по биатлону выступает в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии.
Нашу команду представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов.
Главные претенденты на медали заявили следующие четверки:
Норвегия: Кристиансен, Дале. Т. Бё, Й. Бё;
Германия: Шемпп, Хорн, Пайффер, Долль;
Франция: Гигонна, Жаклен, Дестье, Фийон-Майе;
Россия: Елисеев, Гараничев, Латыпов, Халили;
Австрия: Комац, Эдер, Ландертингер, Ляйтнер;
Швеция: Самуэльссон, Нелин, Фемлинг, Понсилуома;
Украина: Прима, Семенов, Ткаленко, Пидручный;
Чехия: Шлезингр, Моравец, Штвртецки, Крчмар.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Старт — в 19.00.
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Нашу команду представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов.
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