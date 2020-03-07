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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн

07.03.2020 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по биатлону выступает в эстафете на этапе Кубка мира в Чехии.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нашу команду представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов.

Главные претенденты на медали заявили следующие четверки:

Норвегия: Кристиансен, Дале. Т. Бё, Й. Бё;

Германия: Шемпп, Хорн, Пайффер, Долль;

Франция: Гигонна, Жаклен, Дестье, Фийон-Майе;

Россия: Елисеев, Гараничев, Латыпов, Халили;

Австрия: Комац, Эдер, Ландертингер, Ляйтнер;

Швеция: Самуэльссон, Нелин, Фемлинг, Понсилуома;

Украина: Прима, Семенов, Ткаленко, Пидручный;

Чехия: Шлезингр, Моравец, Штвртецки, Крчмар.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Старт — в 19.00.

 
 
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Нашу команду представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Роман Елетнов.
 
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