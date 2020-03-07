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Трамп сменил главу аппарата Белого дома

07.03.2020 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вместо Марка Медоуза, который стал участником недавнего Украинагейта, был назначен Марк Медоуз.



Президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена Марка Медоуза новым главой аппарата Белого дома. Об этом Трамп сообщил в субботу, 7 февраля, в Twitter.

Президент США отметил, что у него очень хорошие отношения с Медоусом.

«Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие», — написал Трамп.

Он также поблагодарил исполняющего обязанности начальника Мика Малвани за то, что он «так хорошо служил администрации». Он станет специальным посланником США по Северной Ирландии, пишет telegraf.by

Медоуз стал четвертым главой аппарата президента Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

Напомним, ранее Мик Малвани стал участникам недавнего Украинагейта в США. Он в беседе с журналистами случайно признал, что военная помощь Украине была заморожена, в обмен на начало расследования Украиной дела против демократов.

Как сообщалось, в феврале Трамп анонсировал кадровые чистки в Белом доме.
 
 
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Вместо Марка Медоуза, который стал участником недавнего Украинагейта, был назначен Марк Медоуз.
 
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