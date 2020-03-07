Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученые Беларуси и России готовят новую космическую программу, передает «МИР 24».

Одна из главных задач – создать группу космических спутников. Тогда можно будет, например, следить за концентрацией углекислого газа и предупреждать пожары. А контроль за метаном позволит делать точные прогнозы залежей природных ископаемых.

«Некая спутниковая группировка, которая летает вокруг земли и в режиме реального времени в течение суток предоставляет информацию о наличие определенных химических веществ в атмосфере Земли как в высоких слоях, так и в приземной слое, что позволит решать большое количество народнохозяйственных, научных и оборонных задач», – рассказал директор института тепло- и массообмена имени Лыкова Олег Пенязьков.

В этом году завершается космический проект «Технология Союзного государства». Один из его результатов – создание прибора для измерения температуры разных объектов: от одной до трех тысяч градусов по Кельвину.