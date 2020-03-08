Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Уважаемые наши землячки, коллеги, дорогие мамы, бабушки, сестры, дочери!

Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. Так сложилось, что именно на женских плечах лежит извечная забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благополучия в семье. С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь, верность. Женщина издревле воплощала собой не только мать — продолжательницу рода, но и такие святые для всех нас понятия, как Родина, Отчизна. На протяжении веков белорусские женщины воспитывали детей истинными па­триотами, верными защитниками своей страны, благословляли мужчин на ратные подвиги во имя свободы и независимости Отечества. Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального признания и просто человеческого счастья! Пусть в ваших сердцах живет любовь, пусть в ваших домах будет тепло и уютно, не умолкает детский смех, пусть морщинки на ваших лицах появляются только от улыбок! Крепкого вам здоровья, благополучия!

Анатолий ЛУКАШОВ, председатель Дубровенского райисполкома.

Елена ТИХОНОВА,председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Дорогие жительницы Дубровенщины!

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником — Международным женским днем 8 марта!

Женщина дарит человечеству радость рождения, радость новой жизни, именно она наполняет мир красотой, а дом — теплом и уютом. На протяжении всей жизни нас окружает жен­ская забота — матери и бабушки, сестры и жены. Сегодня нет профессий, которые были бы не доступны женщине. Женщина — врач, ученый, учитель, труженица села и руководитель предприятия. Женщина активно участвует в жизни страны. Искренне желаю вам, дорогие женщины материнского счастья, семейных радостей, крепкого здоровья, успехов и исполнения всех желаний.

Александр ДУБОВ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.