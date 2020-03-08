Генерал КГБ в тени женщины. Какими вышли 100 дней нового главы Администрации президента

Какими они получились для генерал-майора, который получил назначение на один из самых влиятельных постов в стране?









В тени Кочановой





Назначая Игоря Сергеенко на новую должность 5 декабря, Александр Лукашенко сразу предупредил:





«Наталья Ивановна (Кочанова) от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт. В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации – это горячая сковородка».





Поначалу могло показаться, что это лишь фигура речи, но меньше чем через неделю руководитель страны вновь подчеркнул особенную роль Натальи Кочановой.





Поздравляя ее с избранием председателем Совета Республики, Лукашенко отметил:





«Попросил бы вас не расслабляться, потому что обязанностей у вас и по прежним служебным обязанностям будет предостаточно (я их уже анонсировал). Особенно Минск . И Игорю Петровичу надо будет помогать в том плане, чтобы он вошел в курс дела побыстрее».





Кочанова действительно стала «помогать» Сергеенко, причем в самых неожиданных формах.





Бывший контрразведчик, переквалифицированный в чиновники, попал с корабля на бал – Венский бал во Дворце Независимости. Сленка растерянный Сергеенко признался:





«Наталья Ивановна накануне помогала. Пришлось накануне разучивать небольшие танцы, что-то получается…Посмотрим. Танцую я не впервые, хотя отдельные танцы первый раз. Кадриль попроще, галоп сложнее было разучить, ну а вальс – это естественно».





За прошедшие месяцы Сергеенко и Кочанова не раз держали ответ перед Лукашенко вместе. И почти каждый раз бросалось в глаза, что для руководителя страны главой его Администрации как будто остается председатель верхней палаты парламента.





Так в январе на совещании с верхушкой Совета министров Лукашенко потребовал проконтролировать исполнение своих поручений по импортозамещению не присутствующего Сергеенко, в чьи функции входит названная задача, а Кочанову. Глава Администрации президента не мог не почувствовать нелепость ситуации.









Генерал КГБ в тени женщины. Какими вышли 100 дней нового главы Администрации президента





В феврале произошел еще один показательный момент. При посещении Светлогорского ЦКК Лукашенко поинтересовался у чиновников итогами инспекции других местных предприятий. Первой слово взяла Кочанова. Руководитель Администрации президента, в функции которого входит выполнение п учений президента, держал ответ только третьим – после руководителя Комитета Госконтроля.





Можно констатировать, что за первые 100 дней работы на новом посту Сергеенко пока не вышел из тени предшественницы – она словно и не уходила на другую должность.





Без инициативы





Еще один вывод о первых 100 днях нового главы Администрации президента таков: Сергеенко пока не рискует проявлять инициативу и новые подходы в работе.





За день до его назначения Лукашенко критиковал бывшую главу Администрации:





«У Кочановой спрашиваю: «Где резерв на президента? Где резерв?» Она молчит. Не знаю, по какой причине, но молчит».





Пришедший ей на смену Сергеенко пока новых компетентных лиц руководителю страны не предъявил.





Так на пост министра экономики он предложил 53-летнего Александра Червякова, работавшего заместителем министра, а до этого много лет преподававшего в сельхозакадемии в Горках.





Лукашенко даже поинтересовался, насколько серьезно и основательно была проработана эта кандидатура, на что Сергеенко заверил, что Червяков – наиболее достойная из всех.





На минувшей неделе вице-премьером по нефтехимическим вопросам неожиданно был назначен Юрий Назаров, почти всю жизнь проработавший в сфере лесного хозяйства и руководивший концерном «Беллесбумпром». Правда, осталось неизвестным, в чью именно голову пришла такая идея – главы Администрации или все же руководителя страны.





В общем, первые шаги Сергеенко на новом посту получились неуверенными. Но у него еще много времени, чтобы проявить себя.