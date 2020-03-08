Новая чума. Коронавирус охватил почти полмира

ТАСС , число стран, в которых зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, приближается к 100. В ночь с субботы на воскресенье о выявлении коронавируса на своих территориях заявили власти Молдавии, Парагвая, Болгарии и Мальты. Количество заразившихся вирусом в других странах продолжает расти. Как сообщает, число стран, в которых зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом, приближается к 100. В ночь с субботы на воскресенье о выявлении коронавируса на своих территориях заявили власти Молдавии, Парагвая, Болгарии и Мальты. Количество заразившихся вирусом в других странах продолжает расти.





Согласно воскресным данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние сутки число жертв коронавируса в Китае составило 27 человек, число заразившихся увеличилось на 44, выздоровели еще 1,6 тыс. человек.





По данным ведомства, число случаев заболевания в стране за всю историю эпидемии достигло почти 80,7 тыс., при этом выздоровели 57 тыс. человек, умерли 3097.





За последние сутки во Франции выявлено 336 новых случаев заражения, число инфицированных достигло 949 человек при 11 летальных исходах.





В Италии от вызванного коронавирусом заболевания за сутки умерли 36 человек. Количество заразившихся в стране достигло 5833 при 233 летальных исходах.





В Норвегии за субботу зафиксировано 34 новых случая заражения, общее число находящихся на домашнем карантине людей с подтвержденным коронавирусом достигло 147 человек.





Еще 21 случай заболевания подтвержден в Греции - число заразившихся выросло с 45 до 66 человек.





Коронавирус также выявлен еще у пяти пациентов в Чехии, где общее число зараженных составляет 26 человек.





Четыре новых случая заражения зарегистрированы в Румынии, общее количество заболевших составило 10 человек, 16 находятся на карантине, а еще 13 тыс. - в изоляции в домашних условиях.





На круизных лайнерах





После историй с заражением сотен человек на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии и подтверждения коронавируса у более чем двух десятков пассажиров судна Grand Princess у побережья Калифорнии, в субботу заразившиеся были обнаружены на еще одном судне - речном теплоходе, совершавшем в Египте круиз по Нилу из Асуана в Луксор. На борту находится 171 пассажир, коронавирус подтвержден у 33.





По информации Минздрава, среди пассажиров была туристка из Тайваня, у которой по возвращении домой был подтвержден коронавирус. Были взяты под наблюдение все, кто контактировал с туристкой, в первую очередь члены экипажа теплохода. Граждан России на борту нет.





До последнего момента в Египте было официально зарег трировано только три случая заражения - у граждан Китая, Канады и одного египтянина.





Ввиду роста числа заразившихся в Европе, многие страны вводят дополнительные меры безопасности на своих границах. Так, компания-оператор финских железных дорог VR сообщила, что пассажирам курсирующих между Санкт-Петербургом и Хельсинки поездов "Аллегро" из-за угрозы распространения коронавируса проводят произвольные проверки температуры тела. Они проходят только на российской территории. При повышенной температуре власти РФ могут отправить пассажира в больницу Санкт-Петербурга для дальнейшей проверки.





Власти Польши заявили о намерении проводить с понедельника выборочные проверки пассажиров пересекающих границу страны автобусов. Им будут измерять температуру и, в случае подозрения на заболевание, отправлять в больницу санитарным транспортом.





В Италии в ближайшее время могут принять решение закрыть въезд и выезд из более чем 10 областей страны, в число которых входит Ломбардия, Венето и Пьемонт. На этих территориях школы, музеи, спортивные залы и бассейны будут закрыты, по крайней мере, до 3 апреля. Отпуска всех медицинских работников будут отменены.





Ситуация в США и Южной Америке





Власти Аргентины сообщили о первом случае смерти пациента с коронавирусом.





Также зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории столицы США. Кроме того, коронавирусом оказался инфицирован участник ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей 26-29 февраля, на котором выступали глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Правда, мужчина не посещал мероприятий с участием Трампа и Пенса, и глава Белого дома подчеркнул, что не намерен отменять своих предвыборных мероприятий из-за ситуации с коронавирусом в стране.





Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в субботу о введении режима чрезвычайной ситуации на территории штата на фоне того, что количество заразившихся жителей штата достигло 76 человек.





Кроме того, власти США к 9 марта отправят в частные лаборатории 2,1 млн тестов для определения коронавируса. Производители надеются к концу следующей недели поставить дополнительно 4 млн тестов.





Напомним, что в Беларуси Минздрав объявил об излечении первого зараженного коронавирусом. К тому же, не дожидаясь окончания карантина, возобновляются занятия в БНТУ.