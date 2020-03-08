Как и когда начнут ремонтировать путепровод на Победителей - Орловской

Источник материала: Tut.by

Уже несколько недель идет мониторинг конструкций путепровода на развязке ул. Орловской и пр. Победителей. О том, когда и как будут ремонтировать сооружение, агентству «Минск-Новости» рассказали в ГП «Гордорстрой».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: ГАИ Центрального района

— Сейчас вместе с проектным институтом определяемся с подходом к ремонту, ищем оптимальный по времени и стоимости вариант, — прокомментировал директор предприятия Александр Ярошик.

Он объяснил, что процесс обновления конструкции проблематичен из-за большой ширины пролета и особой формы опор. Просто отремонтировать балки в этом случае невозможно, придется их полностью менять. Но максимальная длина таких элементов, изготавливаемых в республике, — 33 м, а пролет путепровода — более 40 м.

— Поэтому пока вырабатывается технологическая схема ремонта. Один из возможных вариантов — добавить новую опору на проезжей части пр. Победителей, — поясняет Александр Ярошик. — Другой — весь путепровод делать в металлических конструкциях, тогда он будет выглядеть примерно как на ул. Кальварийской.

В любом случае во время ремонта движение будет закрыто как самому путепроводу, так и под ним.

— Движение пустят по правоповоротным съездам развязки, частично транспорт пойдет по Тимирязева, — добавляет собеседник.

Что касается сроков начала преобразований, то на разработку проекта (если конструкция будет в металле) и на изготовление всех элементов потребуется до 6 месяцев.

— Пока мы рассчитываем, что ремонт может стартовать в четвертом квартале нынешнего года. Если получится, то выйдем на объект раньше, — замечает директор «Гордорстроя». — До полугода продлится и сам процесс обновления.

Кстати, известно, что в свое время строительство развязки длилось 4 года, этому предшествовала разработка проекта, занявшая 2 года.