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Под Бешенковичами перевернулась лодка с рыбаками
Источник материала: Партизан
Все случилось вечером 7 марта – было еще светло. Очевидцы позвонили в 112: на озере Полозерье – это возле деревни Сокорово, что под Бешенковичами, в воде тонут двое мужчин.
Когда спасатели приехали на место – они ничего не увидели. Тогда они стали обследовать озеро ниже по течению. В 400 метрах, на отмели, они увидели лежащего мужчину. Его достали из воды.
- Спасенный был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», - сообщили в МЧС.
Оказалось, что в лодке был еще один мужчина. Его продолжают искать до сих пор.
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Все случилось вечером 7 марта – было еще светло. Очевидцы позвонили в 112: на озере Полозерье – это возле деревни Сокорово, что под Бешенковичами, в воде тонут двое...
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