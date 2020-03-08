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Под Бешенковичами перевернулась лодка с рыбаками

08.03.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все случилось вечером 7 марта – было еще светло. Очевидцы позвонили в 112: на озере Полозерье – это возле деревни Сокорово, что под Бешенковичами, в воде тонут двое мужчин.

Когда спасатели приехали на место – они ничего не увидели. Тогда они стали обследовать озеро ниже по течению. В 400 метрах, на отмели, они увидели лежащего мужчину. Его достали из воды.

- Спасенный был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», - сообщили в МЧС.

Оказалось, что в лодке был еще один мужчина. Его продолжают искать до сих пор.
 
 
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Все случилось вечером 7 марта – было еще светло. Очевидцы позвонили в 112: на озере Полозерье – это возле деревни Сокорово, что под Бешенковичами, в воде тонут двое...
 
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